Tracker #55 | Celui qui a dynamisé son portefeuille avec des ETF

Philippe est un jeune pensionné qui a donné un second souffle à son portefeuille d'investisseur. Dans le podcast Tracker, il nous a révélé les clés de son changement de stratégie.

Banquier à la pension, Philippe investit en bourse depuis une quarantaine d’années, principalement dans les actions et avec un profil qu’il qualifie lui-même de dynamique.

Partage de connaissances

Si Philippe est parvenu à se renouveler sur les marchés, c'est parce qu'il passe énormément de temps à se renseigner et à échanger avec ses proches sur les questions financières.

La patience paie

Naviguer seul sur les marchés peut toutefois être risqué. En finance comportementale , on parle de biais psychologiques qui influencent nos prises de décisions.

Dans l'épisode 55 de Tracker, nous avons abordé la question de l'autonomie des investisseurs particuliers avec Ludivine Pilate , CEO de la banque Puilaetco et prochaine invitée de la série Tracker Plus . Nous avons aussi tendu notre micro à Rudy De Winne, professeur de finance à l’UCLouvain, qui a beaucoup étudié le comportement des investisseurs.

Pour Philippe, qui reste constamment en recherche de ressources pour parfaire son éducation financière, la clé d'un investissement réussi reste la patience: "On est dans une société de l'immédiateté au travers des différentes applications de nos smartphones et des réseaux sociaux, alors que, comme le disait Warren Buffett, votre portefeuille doit avoir un caractère ennuyeux".