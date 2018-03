Le CSA tacle à nouveau RTL qui botte en touche

En 2009, un accord politique avait même été scellé en ce sens entre la Communauté française et le Luxembourg au terme duquel RTL s'était engagé à respecter certaines contraintes en matière d'aide à la production et de publicité, le CSA acceptant de transmettre les plaintes le concernant à l'ALIA. Mais l’été dernier, le CSA annonçait qu'il allait à nouveau contrôler RTL Belgium lui-même et de ne plus renvoyer les plaintes qui lui sont adressées à l'ALIA. "Quatre monitorings ont relevé des indices d'infractions potentielles importants et récurrents chez RTL Belgium, qui auraient justifié l'ouverture d'instructions", plaidait-il à l'époque.

A ce jour seule une pub de Lidl a été épinglée. Il s’agit donc d’un premier cas pour un programme. Le secrétariat d’instruction du CSA y relève des propos et attitudes de l’animateur (notamment, il se montre nu sous un tablier, devant les participantes uniquement), des remarques des concurrents masculins, des commentaires de la voix off, etc. orientés vers le seul physique des femmes et dans un rapport de séduction. Le secrétariat d’instruction du CSA estime que ces différents éléments véhiculent des stéréotypes sexistes de manière grave et objectivent les femmes en les réduisant à leur dimension sexuelle. Il appuie ses griefs sur un avis de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes qui estime en effet que " le programme dénoncé ne respecte pas le principe d’égalité et n’est pas conforme au principe d’égalité consacré par le décret SMA