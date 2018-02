Une instruction ouverte au CSA pour l'émission 'C'est vous qui le dites'

S'en est suivie une vague d'indignations sur les réseaux sociaux, mais également au ministère francophone des Médias et à celui des Droits des femmes. La RTBF a ensuite présenté ses excuses aux auditeurs et trois jours plus tard, Benjamin Maréchal annonçait en direct à la radio qu'il quittait la présentation de l'émission. Une rentrée agitée, donc.

Ce que risque la RTBF

Les plaignant(e)s dénoncent "le choix de la question posée par l’émission et les propos tenus sur antenne", explique-t-on au CSA. "Après écoute, le secrétariat d’instruction du CSA estime que ces éléments sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de l’égalité entre les femmes et les hommes", précise encore le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Certaines plaintes mentionnent en particulier les interventions d’une journaliste invitée sur le plateau. C'est là qu'intervient le CDJ, car ces interventions "soulèvent donc potentiellement un enjeu de déontologie journalistique". L'avis du CDJ est attendu d'ici peu et bouclera la première étape de cette instruction.