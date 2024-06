Critique de la série "WondLa", une fable sur l’altérité

Entre la série d’animation "WondLa", ce vendredi sur Apple tv+, et l’originale "Patience mon amour" d’Arte, la famille est à l’honneur cette semaine.

La petite Eva (Jeanine Mason), enfant curieuse et enjouée, grandit dans un bunker sous-terrain high-tech. Dans cette atmosphère aseptisée, elle est accompagnée de Muthr (Teri Hatcher), un robot bienveillant, programmé pour protéger Eva, l’aider à grandir, mais aussi l’entraîner pour, un jour, regagner la surface de la Terre. Mais une attaque inattendue précipite ce projet, et Eva se trouve propulsée dans un monde inconnu peuplé de créatures étranges qui, parfois, deviendront des compagnons de route dans sa quête d’autres êtres humains.

Avec ses épisodes courts (une vingtaine de minutes) et sa trame narrative limpide, «WondLa» est sans conteste une série familiale réussie. Visuellement très élégante (à défaut d’être novatrice), elle compense l’intrépidité de son héroïne par un univers doux et plein de grâce. Au fil des épisodes, dans une quête épique à la recherche des siens, c’est dans l’altérité qu’Eva trouve de l’aide et une curiosité réciproque, brouillant joliment ce qui distingue la famille de l’amitié.