Le choix de Sophie: "Nord sentinelle" de Jérôme Ferrari | Heurts et malheurs du tourisme

Une méditation profonde, hilarante et féroce sur les ravages du tourisme de masse. Autochtones et plaisanciers, alliés dans la valse de l'inauthentique, se livrent à une danse macabre.

Ce long week-end du 15 août vous verra peut-être gagner les plages de la côte belge ou d'ailleurs. En laissant derrière vous les déchets et restes de votre passage?

Le tourisme, fléau ou bénédiction? On ne compte plus les manifestations d'agacement des habitants de villes ou d'îles naguère enchanteresses, avant que les bateaux de croisière et les city-trips ne les défigurent en parcs d'attractions.

Méditant sur la condition d'insulaire, colonisé quatre mois durant, Jérôme Ferrari (1968) qui à la Corse chevillée au corps, compose un conte moderne sur les mauvaises fées et autres djinns de son île de beauté, dénaturée par cette pratique moderne de détente saisonnière.

"Personne ne peut contester que si quelque obscur Indien caraïbe avait, dans un éclair de lucidité salvatrice, fracassé le crâne de Christophe Colomb, (...) il devrait être tenu pour un héros et bienfaiteur." Jérôme Ferrari

Toute son œuvre, ou presque, confronte l'altérité, le retour au pays, l'atavisme réel ou fallacieux, exposé, pour le meilleur ou pour le pire, aux modifications qu'engendrent toutes espèces de colonisation. Certaines sont émancipatrices d'une forme de sclérose, quand d'autres lui donnent des envies de meurtres, probablement comme tout résident d'un petit port envahi par des conquérants à qui tout est dû. "Personne ne peut contester que si quelque obscur Indien caraïbe avait, dans un éclair de lucidité salvatrice, fracassé le crâne de Christophe Colomb au lieu de l'écouter: avec une curiosité fatale, débiter ses fadaises en agitant crucifix et breloques, il devrait être tenu pour un héros et bienfaiteur, à jamais ignoré, du genre humain." Il aurait évité bien des destructions de cultures autochtones et autres désagréments civilisateurs...

L'ambivalence du regard porté par les uns sur les autres

L'humour ravageur de Jérôme Ferrari, allié à un style qui se fait rare, font merveille dans cette réflexion sur les avantages et inconvénients de la transhumance saisonnière du colon moderne, en short et casquette à visière. Au nombre des bénéfices pour les boutonneux du coin, l'arrivée inespérée de jolies continentales, dans le meilleur des cas. Ce qui nous vaut des pages hilarantes sur les affres combinés de la biture et de l'égarement.

Plus sérieusement, Jérôme Ferrari sonde avec vérité et douleur, les ambivalences du regard porté par les uns sur les autres; l'intrus, l'étranger, le visiteur du soir qui charrie avec lui, ou elle, des espérances souvent déçues, des fantasmes, des idées fausses qui dénaturent la relation, en alimentant clichés, préjugés et erreurs de jugement "dans un face-à -face de corruption mutuelle où chacun révèle les vices de l'autre en exhibant les siens".

Jérôme Ferrari n'épargne personne, à commencer par les locaux qui ont vendu, dépecé leurs terres, aux promoteurs immobiliers.

N'est-ce pas tout cela qui a armé le bras imbécile d'Alexandre, rejeton d'une longue lignée de gens peu recommandables, lorsque, pour une plaisanterie jugée méprisante, il tua Alban, étudiant parisien en médecine, qu'il connaissait depuis l'enfance? Quel mauvais génie vengea, mal à propos, le douteux compromis entre folklore mafieux et honneur bafoué, par sa propre médiocrité?

Jérôme Ferrari n'épargne personne, à commencer par les locaux qui ont vendu, dépecé leurs terres, aux promoteurs immobiliers, et bradé le terroir jusqu'à la caricature. Il n'épargne pas non l'arrogance et la superficialité.

À son habitude, il combine, par la voix d'un narrateur qui lui ressemble, réflexion ontologique, sociétale et littéraire, alternant le monologue intérieur au récit, incrusté de superbes méditations sur le paysage, le silence et l'amour, inscrits dans la quête de soi.