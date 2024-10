Le prix Nobel de littérature récompense l'autrice sud-coréenne Han Kang

Le Nobel de littérature a été attribué à l'autrice sud-coréenne Han Kang, qui écrit poèmes et romans en coréen, "pour sa prose poétique intense".

La romancière sud-coréenne Han Kang a remporté le prix Nobel de littérature "pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine", a déclaré ce jeudi l'organisme chargé de décerner le prix.

Après le Nobel de la paix, c'est le prix de littérature qui tend à attirer le plus d'attention, propulsant les auteurs et autrices sous les feux de la rampe et entraînant un pic des ventes de livres qui peut toutefois être relativement éphémère pour les auteurs qui ne sont pas des noms connus.