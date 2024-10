Élections communales, prix Nobel et Film Fest de Gand: ce qu'il faut suivre cette semaine

Un an de guerre au Moyen-Orient

Lundi marque le premier anniversaire de l'intrusion des combattants du Hamas en Israël depuis la bande de Gaza, où ils ont causé un véritable carnage. L'armée israélienne a réagi par de violents bombardements et a également déployé des troupes au sol. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, le bilan a désormais dépassé la barre des 41.000 morts . La guerre avec le Hamas s'est propagée comme une traînée de poudre à travers le Moyen-Orient, Israël concentrant de plus en plus son attention sur le Liban. La pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu s'accroît, mais aucune percée n'est en vue.

Les élections communales

Prix Nobel

Cette semaine, la plupart des prix Nobel seront décernés. Tous les regards sont tournés vers les lauréats dans les catégories paix, littérature, médecine, physique et chimie. La semaine suivante, ce sera au tour de l'économie. Pour la littérature, selon les bookmakers, l'auteure chinoise Can Xue est la grande favorite. Cependant, elle l'était déjà l'année dernière, et c'est le Norvégien Jon Fosse qui a remporté la distinction. Le verdict tombera jeudi. Selon les bookmakers, il n'y a pas de candidats belges pour les prix.