BNP Paribas Fortis passe à la "phase 2" de son offensive pour récupérer les milliards du bon d'État

Les 22 milliards d'euros du premier bon d'État de Vincent Van Peteghem sont libérés ce mercredi. En coulisse, les banques continuent d’affûter leurs armes de séduction. C'est le cas de BNP Paribas Fortis et de Crelan.

La guerre de séduction bancaire pour tente de récupérer les 22 milliards d'euros, envolés il y a un an vers le bon d'État et libérés ce mercredi, se poursuit. Crelan annonce ainsi ses solutions alors que BNP Paribas Fortis passe à la "phase 2" de son offensive.

BNPP Fortis propose un nouveau bon de caisse à 3 ans avec rendement brut de 3,10%, soit 2,17% net. Début août, la banque avait annoncé le lancement en septembre de bons de caisse à 1 an et 2 ans avec un taux brut de 3,10%. Le 21 août, elle avait toutefois ramené ces taux à 2,90 % (brut).

Publicité

Désormais, les bons à 1 an, 2 ans et 3 ans seront tous émis au taux de 3,10%.

Avec ces bons de caisse, le leader du marché belge de l'épargne contre le nouveau bon d'État à un an avec son rendement net de 1,93 %.

La banque rejoint également la KBC, qui s'est hissée la semaine dernière en tête du classement avec un bon de caisse qui offre également 2,17 % sur un an. Néanmoins, cela reste en deçà des 2,66% que proposent ING Belgique, Belfius et KBC pour un compte à terme d'un an.

Publicité

Publicité

"Sécuriser les rendements"

La période de souscriptions des bons de BNP P Fortis s'ouvre ce mercredi jusqu'au 16 septembre, avec paiement le 17 septembre. Elle est ouverte tant aux clients actuels que les nouveaux clients via tous les canaux.

"En proposant une nouvelle durée de 3 ans, nous renforçons davantage notre message sur l'importance de sécuriser les rendements actuels à plus long terme et éviter les mauvaises surprises dans un an lorsque le moment sera venu de réinvestir", explique-t-on chez BNPP Fortis. La BCE devrait en effet annoncer prochainement une baisse des taux.

Compensation

Les clients de BNPP Fortis, qui s'étaient déjà engagés après le 21 août en faveur des bons de caisse à 1 an et 2 ans avec un taux de 2,90%, bénéficieront d'une compensation.

Notons qu'en août, la banque annonçait aussi un bon de caisse à 5 ans, à un taux brut de 2,65%, soit un rendement net de 1,85%, un taux désormais réduit à 2,50% (1,75% net).

BNP Paribas Fortis ajoute que les clients qui s'étaient déjà engagés après le 21 août en faveur des bons de caisse à 1 an et 2 ans avec un taux de 2,90%, bénéficieront d'une compensation.

Cette phase 2 de l'offensive de BNP Paribas Fortis pourrait par ailleurs être suivie d'une phase 3 d'ici à la fin de la semaine, date de publication des résultats de l'enseigne. On entend toutefois qu'il ne sera pas nécessairement question des mêmes produits.

Publicité

1 et 10 ans pour Crelan

Crelan avait également annoncé vouloir obtenir sa part du gâteau. La banque qui vient d'intégrer AXA Banque, lance ainsi ce mercredi deux bons de caisse à 1 an et à 10 ans aux taux respectifs de 2,75% (1,925% net) et 2,80% (1,96% net). La période de souscription est ouverte du 4 au 13 septembre.