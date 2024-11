La Russie a tiré contre l'Ukraine "un missile balistique à moyenne portée", et non un ICBM

La Russie a tiré sur l'Ukraine "un missile balistique à moyenne portée (MRBM)", et non un missile intercontinental (ICBM), comme l'avait affirmé Kiev, selon un expert ukrainien. Quoi qu'il en soit, le signal adressé par la Russie est important.

Jeudi matin, l'armée de l'air ukrainienne annonçait que la Russie avait tiré pour la première fois un missile intercontinental (ICBM) contre l'Ukraine. Le missile, capable de porter des charges nucléaires sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres, aurait été tiré depuis la base militaire d'Astrakan, dans le sud de la Russie.

L'engin aurait fait partie d'un tir groupé de missiles conventionnels contre l'usine de fabrication de satellites de Pivdenmach, dans la ville de Dnipro. L'annonce est prise au sérieux. Ce serait une première historique, aucun missile ICBM n'ayant jamais été utilisé lors d'un conflit.

Publicité

Un peu plus tard dans la journée, des sources américaines fiables et l'expert ukrainien Serhii Kuzan, contacté par L'Echo, estimaient qu'il s'agit plutôt d'un missile balistique à moyenne portée (MRBM), un projectile pouvant aussi porter une tête nucléaire.

"Poutine utilise l'Ukraine comme un terrain d'essai." Volodymyr Zelensky Prédident ukrainien

Le message de Zelensky

"Aujourd'hui, c'était un nouveau missile russe. Tous les paramètres - vitesse, altitude - correspondent à ceux d'un missile balistique intercontinental. Les enquêtes d'experts sont en cours", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur son compte Telegram. "Manifestement, Poutine utilise l'Ukraine comme un terrain d'essai", a-t-il ajouté.

Publicité

Un peu plus tard, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à réagir rapidement à l'utilisation par la Russie d'un "nouveau type d'arme", sans toutefois préciser qu'il s'agissait bien d'un ICBM.

Publicité

La réaction internationale n'a pas tardé. L'UE, la France et le Royaume-Uni ont estimé que l'utilisation d'un missile ICBM serait "une escalade". Les États-Unis ont pris de nouvelles sanctions contre une cinquantaine de banques russes.

Frappes ukrainiennes

Le contexte est des plus tendus. L'Ukraine vient de mener deux séries de frappes ukrainiennes de missiles à longue portée occidentaux contre des cibles militaires en Russie, après avoir reçu ce week-end l'autorisation des États-Unis de procéder à de tels tirs.

Ainsi, l'armée ukrainienne a tiré, mercredi, des missiles britanniques Storm Shadows et des drones contre une cible militaire dans la région de Koursk, en Russie. Selon l'Institute for the Study of War (ISW), ces tirs auraient été menés "avec succès".

En réponse à la décision américaine, le président russe Vladimir Poutine s'est livré à une escalade verbale, en recourant une nouvelle fois à la menace nucléaire.

Publicité

Lire aussi L'Ukraine tire pour la première fois des missiles britanniques à longue portée sur la Russie

"La Russie aurait plutôt tiré un missile balistique à portée intermédiaire (MRBM). Serhii Kuzan Président du Centre ukrainien de Sécurité et de Coopération

Un missile à moyenne portée

Pour l'analyste ukrainien Serhii Kuzan, président du Centre ukrainien de Sécurité et de Coopération, il s'agirait plutôt d'un missile balistique à moyenne portée (MRBM), et non un ICBM.

"Nous n'avons aucune confirmation officielle du type d'engin utilisé. Sur base de ce que je sais pour l'instant, je pense qu'il ne s'agit pas d'un missile ICBM. Ce n'est pas, non plus, un missile conventionnel comme la Russie en utilise contre l'Ukraine depuis le début de la guerre", explique Serhii Kuzan.

Ses doutes proviennent de la distance parcourue par le missile. La portée d'un missile ICBM est de plus de 5.500 km et suppose, lors du tir, un vol suborbital. Or, ici, le missile a été tiré depuis le site d'Astrakan, qui se trouve à 800 km de Dnipro.

"Cela paraît impossible de tirer un ICBM à moins de 3.000 km. Ce serait comme atteindre une cible à côté de vous avec un mortier. De plus, le tir d'un tel missile doit être notifié à l'avance en vertu du protocole nucléaire international, sans quoi tout pays peut considérer ce tir comme une menace", ajoute-t-il.

Publicité

Pour cet expert basé à Kiev, "la Russie aurait plutôt tiré un missile balistique à portée intermédiaire (MRBM), dont le rayon d'action correspond au tir en question, une arme interdite en vertu d'un traité entre Washington et Moscou". Or, les États-Unis ont retiré tous leurs missiles MRBM d'Europe et la Russie n'en possède plus.

Comment le Kremlin se serait-il procuré un MRBM? "La Corée du Nord et l'Iran en possèdent encore. L'un de ces deux pays a pu en fournir à la Russie. Pour Téhéran, ce serait facile d'en expédier à Astrakan via la mer Caspienne", dit Serhii Kuzan.

"C'est un signal mesuré qui veut dire : n'allez pas plus loin."

Un message important

Qu'il s'agisse d'un missile ICBM ou MRBM, la menace est grave, car les deux peuvent porter une tête nucléaire.

"C'est une réponse à l'autorisation donnée à l'Ukraine, par le président américain Joe Biden, d'utiliser des armes occidentales à longue portée sur le sol russe", réagit Sven Biscop, professeur à l'Université de Gand et directeur à l'Institut royal Egmont.

"Le missile n'était pas armé d'une tête nucléaire, c'est un signal mesuré qui veut dire: n'allez pas plus loin. C'est un message important', ajoute-t-il.

Le résumé L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré sur son territoire un missile balistique intercontinental (ICBM) .

. Une telle arme stratégique n'a jamais été utilisée dans un conflit.

dans un conflit. Pour les experts américains et l'analyste ukrainien Serhii Kyuzan , il s'agit plutôt d' un "missile balistique à moyenne portée" (MRBM ), susceptible de porter aussi une tête nucléaire.

, il s'agit plutôt d' ), susceptible de porter aussi une tête nucléaire. Qu'il s'agisse d'un ICBM ou d'un MRBM, il faut lire ce tir comme "un message important" du Kremlin, estime le professeur de l'Université de Gand, Sven Biscop.