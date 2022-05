Le métavers: qu'est-ce que c'est?

Dans ce premier épisode du podcast En Clair, nous partons à la découverte du métavers. Comment ça fonctionne? Quels en sont les opportunités, les risques et les enjeux?

La promesse du métavers est de faire basculer nos vies numériques dans une autre dimension. De quelle façon? En nous immergeant dans des mondes virtuels, en trois dimensions , dans lesquels notre avatar est capable de se déplacer et d’interagir avec les autres, mais aussi de consommer , d’ étudier , de jouer et de travailler. Le tout, à l’aide d’un ordinateur ou d’un casque connecté.

Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’un projet d’une ampleur inégalée, une conquête numérique où tout est à découvrir et à inventer, avec son lot de pionniers, d’explorateurs et de spéculateurs, attirés par les richesses et les mirages d’un nouveau monde.