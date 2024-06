Les actions à suivre, le blues du secteur biotech wallon, les adieux de Dries Van Noten: les incontournables du week-end

Le blues du secteur biotech wallon, les actions à suivre au second semestre, la bataille électorale en France, la formation des gouvernements en Belgique, le dernier défilé de Dries Van Noten: voilà quelques thèmes abordés dans notre édition ce week-end. Avec en point d'orgue un Sabato spécial Knokke. Bonne lecture!

Elia met en garde contre un surplus d'électricité cet été en raison d'une production importante d'énergie nucléaire et solaire d'une part, et d'une faible consommation d'électricité d'autre part.

Chapitre énergie toujours. Peu à peu, les solutions de chauffage les plus émettrices sont amenées à disparaître en Belgique. Échéances régionales, isolation, solutions de remplacement, primes... Voici les informations essentielles à connaître avant de vous lancer .

Le succès insolent de Dacia

Où va s'arrêter Dacia? La marque n'en finit plus de progresser avec ses offres au "juste prix". Elle vient d'enregistrer une progression de 25% en Belgique sur les cinq premiers mois de l'année. La Sandero est la voiture la plus vendue en Europe. Dacia vise un million de voitures d'ici à 2030. Mais la concurrence s'organise.

Les biotechs wallonnes en danger?

Biotechs Imcyse, Mithra, Cellaïon, Celyad, Bone Therapeutics: la liste des fleurons wallons de la biotechnologie qui font la culbute ne cesse de s'allonger. Les échecs cliniques et les difficultés de financement expliquent plusieurs revers. Mais la tendance reste positive, notamment en termes d'emplois.

Direction Oslo. À la tête du plus gros fonds d'investissement au monde, Nicolai Tangen s'inquiète des prochaines années sur les marchés et n'exclut pas une bulle dans l'intelligence artificielle . Rencontre exclusive avec l'homme aux 1.500 milliards d'euros.

À propos du pays nordique, saviez-vous que la Norvège a dépensé plus d'un milliard d'euros pour convaincre l'Europe de lui envoyer son CO2?

Sur quelles actions miser?

Quelles actions font fondre les analystes à l’aube d’un second semestre qui promet d’être chaud sur le plan géopolitique, entre autres? Pour les valeurs cotées à Bruxelles, les heureux gagnants sont...

Législatives en France

Dans une semaine, les Français sont appelés aux urnes pour des législatives à hauts risques. L'Echo s'est rendu dans le nord où la "vallée de la batterie" sort de terre à toute vitesse et promet des milliers d’emplois. Mais ça ne suffit pas à faire barrage à l'extrême droite: "Ce n'est pas la misère qui fait le succès du RN" .

Selon l'économiste Jean Pisani-Ferry, ancien proche du président de la République, "si le RN gagne et qu’il se met en posture de guérilla, Macron n’aura plus de contrôle" .

Retour dans notre pays. Près de deux semaines après les élections, la formation d'une coalition reste compliquée à Bruxelles. Pressenti ministre-président, le libéral David Leisterh appelle au "sens des responsabilités" et insiste: "Pour nous, Good Move, c'est fini."

Au Fédéral, un gouvernement "Arizona" se dessine. Mais entre MR/N-VA d'un côté et Engagés/Vooruit et CD&V de l'autre, un dossier s'annonce très compliqué: le budget des soins de santé. De quoi parle-t-on exactement? Quel est le budget de l'assurance maladie? C'est quoi cette norme de croissance qui divise le monde politique?

On reste dans le domaine de la santé. Les temps d'attente pour obtenir un rendez-vous frôlent parfois l'absurdité pour certaines spécialités, alors que les médecins généralistes sont assez épargnés. Ces délais sont-ils synonyme de pénurie?

Les adieux de Dries Van Noten

L'émotion suscitée par l'annonce des adieux de Dries Van Noten, en mars dernier, a largement dépassé les frontières de notre pays, signe que le créateur belge comptait et compte toujours sur la scène mondiale de la mode. Ce soir, il donne son dernier défilé à Paris. Entretien avec cet esthète qui jongle avec des tissus uniques et ne cesse de repousser ses limites créatives. "J'oscille entre la mélancolie et la joie", dit-il.