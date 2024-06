Les élections, l'avenir de Mithra, la baisse des taux: les incontournables du week-end

Nous plongeons aussi dans les coulisses du Vlaams Belang. Grand favori, le parti de Tom Van Grieken est-il encore d'extrême droite? Sa façade se veut plus respectable, mais est-ce vraiment le cas? Que veut le VB? Quel est son projet?

Si vous faites partie des derniers indécis, ou si vous avez encore quelques interrogations avant de vous rendre dans l'isoloir, le moment est parfait pour consulter notre guide électoral et affiner votre choix. Emploi, société, fiscalité, climat, santé...: L’Echo a comparé pour vous les programmes des six partis francophones. Toutes nos informations, nos interviews et analyses politiques ainsi que nos podcasts sont également rassemblés dans un dossier spécial "élections".