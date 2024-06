Les incontournables du week-end

Samsung Digital City

Direction la Corée du Sud à présent. Nichée dans la ville de Suwon, la Samsung Digital City est le laboratoire du futur du géant de l'électronique coréen . Une entreprise qui a un statut à part dans une société coréenne qui a de plus en plus d'influence sur les tendances mondiales. L'Echo a pu avoir un accès, exceptionnel, à ce campus technologique. Le géant coréen a une ambition : faire infuser l'IA dans tous les produits Samsung.

Action

Si Action est l’enseigne qui affiche la croissance la plus rapide d’Europe, c’est grâce à Hajir Hajji. Entrée à 17 ans comme rayonniste, elle en est devenue la CEO 25 ans plus tard. C’est l’histoire d’un conte de fées, celui d’une battante qui a "un avis sur tout". Son objectif : "Tout le monde devrait avoir un Action près de chez lui".

Consolidation bancaire

Une nouvelle vague de fusions bancaires va-t-elle déferler sur l'Europe? Le projet d'une méga fusion en Espagne - entre BBVA et Banco Sabadell - secoue le secteur. Grâce à une santé financière en béton, les banques européennes voient à nouveau grand pour leur avenir. Certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent. Mais une chose est claire: la consolidation en cours diffère des mouvements observés dans le passé.

Élections du 9 juin

Dans une semaine, ce sont les élections. La campagne bat son plein et elle prend parfois des contours particuliers. A Bruxelles, elle est ainsi impregnée d'enjeux identitaires .

On se projette aussi d'ores et déjà sur l'après-scrutin. Les politologues Caroline Sägesser et Carl Devos estiment que "si la N-VA est incontournable, cela fera gagner énormément de temps."