Politique wallonne, drones ukrainiens, éloge du bricolage, Cigarettes After Sex: les incontournables du week-end

L'Echo vous emmène. Au cœur de la nouvelle politique wallonne, esquissée par le tandem formé par le MR et Les Engagés. Aux côtés des opérateurs de drones ukrainiens, au beau milieu des arbres carbonisés de la forêt de Serebryansky. En Arles et en Avignon. Il est question de rencontres, aussi. Avec Vitalik Buterin, star de la crypto. Avec Birdy, l'une des plus belles voix de l'Angleterre actuelle. Avec Greg Gonzalez, de Cigarettes After Sex, et ses chansons bercées de romantisme et d'illusions perdues. Bonne lecture.

Une fois n'est pas coutume, démarrons ce week-end sur un brin d'autopromotion. L'Echo veut aider les entrepreneurs et les patrons de petites entreprises à faire les bons choix pour leur patrimoine, leurs finances personnelles et celles de leur business. Cette semaine, inspirés par l'histoire de l'entreprise Agidrive qui en a fait un vrai business model, nous analysons l'intérêt financier de recourir à des jobs d'étudiants dans votre structure, et vous rappelons les règles à respecter lorsque vous engagez des jeunes, notamment en termes de rémunération. Bienvenue dans notre nouvelle rubrique, "Mon business".

Politique toujours, versant anticipation cette fois. Dans trois mois, les Belges retournent aux urnes. Pour décider qui les représentera au niveau le plus proche d'eux: la commune. (La province, aussi.) La proximité avec les élections législatives pimente la campagne. Avec deux approches au sein des partis. Quand les vainqueurs du 9 juin veulent entretenir au mieux la vague qui les a portés, les perdants espèrent, si possible, y entamer une remontada, ou en tout cas limiter la casse.

Vue en plein écran "La logique d'ingénieur, c'est la logique dominante et hégémonique à l'heure actuelle, logique selon laquelle la fin justifie les moyens", analyse Fanny Lederlin. ©Cha Gonzalez

Politique encore, avec prise de recul. En compagnie de la philosophe Fanny Lederlin, qui montre que le bricolage, en tant que mode de pensée et d'action, révolutionne notre manière de travailler et de vivre ensemble, en opposition à la quête effrénée de performance et d'efficacité. "La politique ne doit pas obéir à une logique d'ingénieur, mais de bricoleur."

Après la politique, la guerre. Au milieu d'arbres carbonisés. Terrés dans la forêt de Serebryansky, des soldats ukrainiens travaillent nuit et jour sous les bombardements russes et loin de toute civilisation. On vous raconte le quotidien des opérateurs de drones en Ukraine, entre écrans et abri de fortune.

Retour en Belgique, sur l'autre actualité chaude de la semaine. À Forest, l'usine d'Audi Brussels se voit menacée de fermeture, comme sous l'égide de VW 17 ans plus tôt. Elle n'a cessé de subir les aléas du marché auto et de payer sa belgitude. On vous retrace les rebondissements d'une histoire qui a débuté en 1948, du fait d'une bizarrerie douanière.

Vue en plein écran "Je ne conseille à personne de faire 'all in' sur un projet crypto", affirme Vitalik Buterin. ©Kristof Vadino

En Belgique, à Bruxelles plus précisément, il était de passage, Vitalik Buterin. Son discours est tranchant. Ses moindres déclarations sont scrutées avec attention par la planète crypto. Et pour cause: ce codeur de génie d'origine russe, qui a émigré au Canada à l'âge de six ans, est le fondateur d'Ethereum, la deuxième cryptomonnaie la plus importante, derrière le bitcoin. "Vous savez, j'ai traversé trois bulles cryptos. Je sais ce que ça fait au cœur quand la valeur d'une crypto chute de 30% pour le cinquième mois consécutif. Il faut juste accepter cela et rester cool. Rester cool et penser au long terme."

Place à la culture, à présent. Musique en tête. Elle est l'une des plus belles voix de l'Angleterre actuelle, avec ce qu'il faut de clarté et de trouble pour capter l'attention. Et la conserver. Un phénomène dans son genre, la chanteuse et pianiste Birdy est tête d'affiche au Gent Jazz Festival ce samedi. "J'essaye de me reconnecter à l'enfant que j'étais, nous confie-t-elle. J'apprends à être jeune à nouveau, je pense que je rajeunis en vieillissant."

Vue en plein écran Greg Gonzalez, maître d'œuvre de ce nouvel accès de mélancolie. ©Ebru Yildiz

Du live encore, pour octobre cette fois, à Forest National, à guichets fermés. Devenu l'un des projets les plus porteurs de la pop alternative, Cigarettes After Sex sonde la noirceur de l'époque à travers des chansons bercées de romantisme et d'illusions perdues. "X's", troisième album du groupe formé autour de Greg Gonzalez, ne déroge pas à la règle. Explications en compagnie du maître d'œuvre de ce nouvel accès de mélancolie.

