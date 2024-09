Le Conseil d'État souhaite une nouvelle enquête publique sur Good Living

"Via son avis favorable, le Conseil d'État marque aujourd'hui une nouvelle étape importante vers l'adoption d'un Règlement Régional d'Urbanisme ambitieux et nécessaire pour la qualité de vie dans notre Région. Cet avis va permettre d'adapter le texte, de le préciser et le renforcer, tout en maintenant l'essence même du projet: une règlementation radicalement tournée vers l'avenir, une réglementation de 'possibles' plutôt qu'une réglementation de 'contraintes'. Cet avis permet au futur gouvernement bruxellois de ne pas repartir d'une page blanche, mais bien d'enfin aboutir à une réforme...", a commenté Ans Persoons via un communiqué.