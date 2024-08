Alors que Bart De Wever espérait des avancées significatives avant la trêve estivale, les négociations pour la formation d'une coalition Arizona au niveau fédéral sont entrées en terrain accidenté.

Les fuites répétées dans la presse flamande et la sortie du président de Vooruit, Conner Rousseau, sur Instagram, pour exprimer publiquement ses doutes sont des signes qui ne trompent pas. Les négociations pour la formation d'une coalition fédérale "Arizona" sont désormais entrées en terrain accidenté. Ce sont les couleurs du drapeau de cet État du sud-ouest des États-Unis qui ont conduit à ce nom de baptême, mais le chemin emprunté par les négociateurs appelle aujourd'hui à la métaphore avec les paysages emblématiques de l'Arizona, faits de déserts et de formations rocheuses impressionnantes.

Pour la première fois depuis que Vooruit a décidé de donner sa chance à des négociations avec les quatre autres partis prêts à former cette coalition, à savoir la N-VA, le MR, le CD&V et Les Engagés, la discrétion à laquelle s’étaient astreints les partenaires a volé en éclats, les pressions extérieures se multiplient et les désaccords idéologiques apparaissent difficiles à surmonter.

"Avoir fait fuiter des éléments qui n’avaient pas encore été négociés, et qui ne seront vraisemblablement pas dans l’accord final, était contre-productif." Un négociateur

Crispations

La note de 31 pages remise par Bart De Wever à ses partenaires il y a une semaine, qui combine les trois grandes réformes voulues par la N-VA en matière d’emploi, de pensions et de fiscalité et qui semblait tout droit tirée du programme des nationalistes flamands, a fait monter la température. Et Vooruit n’est pas le seul à trouver que l’équilibre n’est pas au rendez-vous.

Le formateur estime que ces matières sont liées, et que toucher à un des aspects modifierait l’équilibre général. Mais le coup d’accélérateur qu’il espérait donner avant d’accorder aux négociateurs une pause estivale d’une semaine s’est fait dans le vide. La note a davantage creusé les divergences que rapproché les partenaires. "Et avoir fait fuiter des éléments qui n’avaient pas encore été négociés, et qui ne seront vraisemblablement pas dans l’accord final, était contre-productif", regrette un des participants aux discussions.

Les réunions de ces derniers jours ont toutefois davantage tourné autour des irritations et des sentiments de chacun que constitué une véritable négociation de fond, nous revient-il. La faute, notamment, à l’absence de tableaux budgétaires: sans cela, difficile d’aller réellement plus avant dans la discussion et de commencer à procéder aux vrais arbitrages. Rappelons qu’avec 28 milliards d’euros à trouver, le défi budgétaire est un des principaux obstacles que devra surmonter le prochain gouvernement.

Les partis qui participent aux négociations veulent toujours donner la chance au formateur d'avancer sereinement. Même Conner Rousseau veut continuer à essayer.

La confiance n'a pas disparu

Dire que les négociations sont dans l’impasse et qu’il y a désormais entre les partenaires pressentis pour former la future coalition fédérale un Grand Canyon impossible à franchir serait toutefois aller trop vite en besogne. Que la note déposée par Bart De Wever aient de forts accents jaune et noir ne choque pas tout le monde. "Qui commencerait les négociations en faisant d’emblée des concessions?", remarque un participant aux discussions. Les sorties de Vooruit ont agacé ses partenaires, qui veulent toujours donner la chance au formateur d’avancer sereinement. La confiance n'a pas disparu. Et même Conner Rousseau veut continuer à essayer.

Les doléances des uns et des autres ne devraient toutefois pas rester lettre morte. Chaque parti devait déterminer, pour ce vendredi, ce qu’il souhaitait ajouter ou retirer des textes et déposer ses propositions d’amendements sur la note générale, mais aussi sur la kyrielle de notes thématiques. "De quoi permettre de recommencer efficacement la négociation le 12 août", espère l’un d’eux.

La semaine de vacances devrait aussi être mise à profit pour élaborer les tableaux budgétaires, autour desquels les négociations débuteraient autour du 15 août.

"Si c’est pour se satisfaire d'un accord de gouvernement fait de petits pas, les autres partis feraient alors mieux de former une Vivaldi II." Bart De Wever Formateur

"Rentrer dans le dur"

Mais il faudra alors "rentrer dans le dur", et avancer à la fois sur les dossiers techniquement difficiles et les questions politiquement sensibles. Et pas question, pour Bart De Wever, de se contenter du plus petit commun dénominateur. Si c’est pour se satisfaire d'un accord de gouvernement fait de petits pas, les autres partis feraient alors mieux de former une Vivaldi II, a déjà prévenu le formateur.