Rififi autour du pavillon belge de l'expo d'Osaka 2025

D'après ce marché attribué juste avant les vacances d'été, Dirty Monitor et ses partenaires se chargeront du concept général, de la scénographie, des costumes, de la signalisation et de la mise en place du matériel audio-visuel pendant toute la durée de l'expo universelle. Cette mission se fera en coordination avec l' adjudicataire d'un autre marché ayant pour objet la construction du pavillon belge .

Comme c'est souvent le cas avec ce genre de marché public très en vue, la concurrence a tenté de contester l'attribution dudit marché à Dirty Monitor. Le consortium Voysu (Vo Communication, You Studio et Supa Ninki) a introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'État de la décision d'attribuer ce marché à Dirty Monitor et consorts.