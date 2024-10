Elisabeth Degryse, ministre-présidente de la FWB: "Je préfère qu'on fasse nos choix d'économies plutôt que l'Europe nous les impose"

La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse, estime que le gel des dotations des organismes publics, combinée à des économies de fonctionnement, constituent un basculement. Elle promet un accompagnement des acteurs.

C’est à son cabinet, place Surlet de Chokier, que la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse (Les Engagés), nous reçoit jeudi. Au lendemain de la présentation de son premier budget, la quadragénaire se montre résolument optimiste pour l’avenir, sans toutefois éluder l’importance des défis pesant sur son entité.

Pourquoi avoir attendu que les communales soient passées pour dévoiler le budget de la FWB?

Notre budget ne recélait rien de "catastrophique" qui aurait justifié qu’on en reporte la présentation après les élections. On aurait très bien pu communiquer avant, mais cela n'était pas possible pour des raisons de calendrier.

Publicité

Les Flamands avaient tous les tableaux budgétaires dès la mise sur pied de leur gouvernement. Les francophones pas. C'est normal?

On a voulu avancer vite parce qu’on avait reçu un signal clair de l’électeur, mais ce qu’on a présenté à l'été est identique à la trajectoire que nous suivons aujourd’hui. Nos engagements sont respectés.

Vous avez présenté les budgets wallon et de la FWB ensemble. Votre volonté est de renforcer les liens entre les entités?

L'espace francophone avec la Wallonie et Bruxelles doit être solidaire, particulièrement au vu des enjeux budgétaires. La Fédération, qui n’a pas de leviers pour avoir de moyens propres, s’est fixé comme objectif de stabiliser son déficit d’ici la fin de la législature. On a donc globalisé les trajectoires avec la Région wallonne pour qu’elle puisse soutenir la FWB dans sa viabilité, puisqu'elle mène des politiques essentielles: la culture, l'enseignement, l'aide à la jeunesse, l'enfance, etc. Je sais pertinemment que Bruxelles ne pourra pas faire le même effort.

Cela signifie qu’on est déjà dans un modèle avec davantage de responsabilisation des Régions, plutôt que dans l'idée d'aller négocier au Fédéral davantage de moyens?

On doit être réaliste. Je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui met la pression et qui fait peur, mais je préfère qu'on fasse nous-mêmes des choix d'économies plutôt que ceux-ci nous soient imposés par l'Europe. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. L'alerte de Moody’s est un signal clair. Si demain, quelqu'un vient faire des choix dans nos compétences, sans connaître la réalité du terrain belge, ce sera pire que si on le fait nous-mêmes.

Publicité

Votre budget est prudent. Où est le basculement promis?

"En mettant fin à l'indexation automatique des dotations, on les force – je mesure les mots que j'utilise tout comme je mesure bien que ce sera difficile pour eux – à prendre leurs responsabilités."

Un: nous sommes en début de législature. On doit prendre connaissance des dossiers, rentrer dans les budgets: c'est extrêmement complexe. On a fait un choix qu'on peut qualifier de prudent, mais que je décrirais plutôt comme responsable et raisonnable. Je n'ai pas envie de prendre des décisions qui ne font pas sens ou qui sont contre-productives.

Publicité

Deux: annoncer que les organismes publics (OAP) ne seront pas indexés n'est pas anodin. Certains devront, en outre, faire des efforts supplémentaires. Je pense qu’on peut parler d’un basculement. En mettant fin à l'indexation automatique des dotations, on les force – je mesure les mots que j'utilise tout comme je mesure bien que ce sera difficile pour eux – à prendre leurs responsabilités.

Vu la situation, sera-t-il possible de stabiliser le déficit d’ici 2029 sans qu’il n’y ait d’impact pour le citoyen ?

Notre volonté est de préserver des politiques qui sont essentielles, pas d’y faire des coupes budgétaires. On va devoir stabiliser un certain nombre de choses, notamment dans l’enseignement, mais ça ne veut pas dire qu’on fera des coupes sombres.

Vous évoquez des économies de fonctionnement dans les OAP. Que visez-vous exactement ?

Il est impossible d'avoir une recette magique identique pour tous les organismes. Nous souhaitons les contacter rapidement et leur demander de revoir leur budget puisqu’ils les ont élaborés sur la base de dotations indexées. Mais on va les accompagner. La conclusion ne doit pas être qu’on ne peut rien faire et qu’on doit donc licencier. Il faudra que nous analysions avec eux, à tête reposée, ce qui est possible. Il ne faut pas agir dans l'émotion.

N'y a-t-il pas quand même, dans ces structures, des emplois qui ne se justifient pas?

La Région wallonne a été très claire en disant que certains départs ne seraient pas remplacés. Je ne l'ai pas dit de cette manière-là, mais ça fait partie des pistes. Il est évident qu'on réfléchira aussi à cette question avec les OAP, et il est possible que dans certains d'entre eux, on décidera qu’on ne remplacera pas.

Publicité

"On désignera des responsables d'administration qui sont d'accord de participer avec nous à cet effort collectif qui permettra de préserver les politiques essentielles."

Ne craignez-vous pas, comme à Bruxelles, que certaines administrations ne jouent pas le jeu?

C'est compliqué de dire à une administration: "Faites 10 millions d'économies, débrouillez-vous". À l'inverse, c'est difficile pour les politiques d'accepter qu'une administration dise, je ne sais pas faire d'économies. C'est pour cela que j'insiste sur l'accompagnement. On devra se mettre autour de la table et quand il faudra poser un choix pour dire qu’une mission ne doit plus être assurée, ce sera aux politiques de l’assumer.

Et si certains ne se montrent pas ouverts?

Avec chaque nouveau gouvernement, on doit réouvrir les fonctions de management des administrations. Ça veut dire que ceux qui postulent dans ces administrations et qu'on nommera connaîtront l'objectif et le cadre dans lequel ils travailleront. On désignera des responsables d'administration qui sont d'accord de participer avec nous à cet effort collectif qui permettra de préserver les politiques essentielles.

La RTBF pourrait être amenée à poser certains choix. Vous avez une idée de ce qu'elle ne devrait plus faire?

Ah non, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Il y aura un travail concerté. La ministre Jacqueline Galant travaillera avec l'administrateur de la RTBF, Jean-Paul Philippot, ainsi qu’avec le conseil d’administration de la chaîne publique.

Lire aussi La RTBF peut continuer à diffuser de l'info en ligne

Parlons enseignement. Il y a eu 30% d’inscriptions en moins dans les écoles formant les futurs professeurs. Comment comptez-vous lutter contre les pénuries?

La priorité n°1 , c'est de lutter contre la pénurie. Je ne pense pas que les jeunes ont envie d’enseigner pour le statut, mais bien pour être dans une classe avec 20 à 25 élèves et pour leur parler de maths, de français, d’histoire... Le problème, c’est que beaucoup de jeunes quittent très rapidement l'enseignement. Ils sont confrontés à énormément d’instabilité, à de nombreux obstacles. Ce début de carrière est bien trop figé et notre volonté est de le rendre plus attractif.

Publicité

N'est-ce pas aussi une question d’attrait salarial?

Pour ceux qui font les formations en quatre ans et qui sortiront à partir de 2027, notre volonté est de créer un nouveau barème. On mettra aussi en place un mécanisme pour que ceux qui sont déjà dans la fonction puissent le cas échéant avoir le même barème avec, peut-être, une ou deux heures en plus à prendre en charge au sein de l'école. Mais tout ça est à l'étude. Les textes n'existent pas encore et ça sera fait en concertation.

"Pour ceux qui font les formations en quatre ans et qui sortiront à partir de 2027, notre volonté est de créer un nouveau barème."

Votre prédécesseur à la ministre-présidence estimait qu'une telle revalorisation salariale n’était pas envisageable. Où dégager des moyens?

Il est trop tôt pour avancer des pistes. Ça ne sert à rien de faire des hypothèses qui pourraient effrayer sans raison.

On comprend qu'il est tôt pour entrer dans les détails, mais reconnaissez que ça semble périlleux...

Je n'ai pas dit que ce serait facile. On dit toujours que l'enseignement, c'est la plus grosse partie du budget. Et puis ensuite, on dit que dans les autres politiques, 80% concernent des frais de personnel. C'est vrai, mais ça veut également dire qu'il reste 20%. Et donc on peut chercher à rationaliser des frais de fonctionnement et des frais généraux, mais aussi travailler sur la bonne utilisation des moyens.

Dans certains secteurs, et je ne parle pas d'enseignement, de culture, d’éducation permanente ou de jeunesse, on peut potentiellement revoir la voilure. En matière de relations internationales, on pourrait revoir la collaboration entre les entités, avec WBI, l’AWEX, l’agence du commerce extérieur au niveau fédéral... Je ne dis pas qu’on réformera tout, mais ce sont des réflexions qu’on doit entamer.

Lire aussi Élections communales: pourquoi Les Engagés se permettent de bafouer le MR

Les Engagés ont renvoyé le MR dans l'opposition dans plusieurs communes. Faut-il y voir une volonté de vous déscotcher du MR?