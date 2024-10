Les sites web de plusieurs communes belges touchés par une nouvelle cyberattaque

Ce dernier a publié une liste des villes belges visées sur son compte Telegram mercredi vers 8h40. Les communes d'Enghien, Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq, Amblève, Colfontaine et Malmedy sont notamment touchées.

Mardi matin, plusieurs sites internet de ports et d'administrations locales avaient déjà été touchés par une seconde cyberattaque, après une première lundi. Il s'agissait notamment de Wemmel, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek. Le collectif a également ciblé les sites web des ports d'Anvers et de Zeebrugge. La majorité de ces sites web sont de nouveau accessibles.