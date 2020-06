L'UE dévoile sa stratégie pour trouver "le plus tôt possible" un vaccin contre le Covid-19

La Commission européenne propose de conclure des contrats d'achats avancés de vaccins contre le Covid-19 avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, afin de vacciner la population européenne le plus rapidement possible.

La Commission européenne proposera vendredi aux ministres européens de la Santé de conclure des contrats d' achats avancés de vaccins contre le Covid-19 pour vacciner la population européenne. Cette stratégie consisterait à "passer des accords avec plusieurs entreprises pharmaceutiques afin d' obtenir le plus tôt possible un vaccin qui fonctionne ", résume une source européenne.

Diversifier les risques

Cette opération devrait permettre de diversifier le risque lié à la recherche et au développement d'un vaccin et d'éviter que les entreprises pharmaceutiques ne mettent en concurrence les États entre eux. L'exécutif européen conclurait ces contrats d'achats avancés au nom des 27 États membres. Un premier paiement aurait lieu en avance pour partager les risques avec les entreprises et faciliter les achats des matières premières. D'autres paiements auraient lieu par étape et un versement final une fois le vaccin mis au point.