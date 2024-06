À Billy-Berclau, le retour de l’industrie ne fait pas barrage au RN

Dans le Pas-de-Calais, la "vallée de la batterie" sort de terre à toute vitesse, et promet des milliers d'emplois. C'est le fruit d'une politique industrielle présentée comme une "arme anti-RN".

Hugo a la petite vingtaine athlétique, arbore une chaîne en argent par-dessus son t-shirt flanqué d'un emblème héraldique. Le jeune carrossier, qui s'apprêtait à monter en voiture, expose sans fard ses préférences politiques: "Je ne devrais pas vous le dire, parce que c'est pas pour rien qu'il y a des isoloirs, mais moi je vote RN." S'il y a des endroits en France où il reste de bon ton de se faire discret sur son vote quand on plébiscite le Rassemblement national, ce n'est plus le cas à Billy-Berclau, ni dans les autres bourgs alentour. Ici, voter RN, c'est être dans la norme: six électeurs sur dix ont glissé un bulletin d'extrême droite dans l'urne aux européennes.

La campagne du coin a des reflets de belgitude, avec ses monuments de la Grande guerre au milieu des champs, ses maisons de briques rouges, ses friteries de village et la bonhomie de ses habitants. La commune arbore son label de qualité de vie – ville fleurie, deux fleurs –, et un chevalement rouillé témoigne du passé minier du patelin. Qui pourrait se douter que dans le parc industriel de la commune se joue une grande bataille aux airs de coup d'épée dans l'eau de la macronie contre l'extrême droite?

Une arme anti-colère

Billy-Berclau est à la frontière entre l'Artois, qui a vécu d'extraction houillère pendant 150 ans, et des Flandres, qui ont longtemps vécu du textile. Dans les années 1970, la puissance publique a choisi la plaine agricole qui relie la petite ville au bourg voisin, Douvrin, pour planter un complexe industriel censé reconvertir les mineurs: la Française de mécanique.

L'usine, aujourd'hui estampillée Stellantis, fabrique des moteurs thermiques de petite et moyenne cylindrée pour Renault et Citroën. Le site n'a cessé de s'étendre depuis sa création jusqu'en 2002, pour atteindre 6.000 salariés. Avant de pâtir d’une vague de délocalisations – l'usine est tombée à un millier de travailleurs environ –, et il a fallu ouvrir le parc industriel à d'autres types d'activités, logistiques, pour essayer de limiter la casse.

Si la désindustrialisation est un terreau fertile pour le virus de l'extrême droite, alors la réindustrialisation ne pourrait-elle pas être un antidote? C'est la logique dans laquelle se sont placés, ces dernières années, le président Emmanuel Macron et son entourage. "L'industrie est une arme anti-colère, c'est une arme anti-Rassemblement national", assurait encore en janvier le ministre Roland Lescure.

Billy-Berclau aurait pu en être une démonstration éclatante. En 2019, alors que le parc industriel était tombé à 4.500 travailleurs et menaçait de péricliter, la commune a connu une révolution: porté par des soutiens publics considérables, un fabricant de batteries pour voitures électriques a décidé d'y faire son nid, apportant à lui seul la perspective de milliers de créations d'emploi dans la région.

Le tapis rouge

Aujourd'hui, l'activité du parc a totalement compensé les pertes d'emplois de la Française de l'automobile, et a des postes à pourvoir. "Tracez votre route vers un avenir professionnel durable", annonçait la réclame pour la réunion d'info qui était organisée mardi à l'auditorium de la petite ville: Automotive Cells Company (ACC) recrute des techniciens de maintenance, contrôleurs qualité, conducteurs d'installations...

846 millions d'euros Pour assurer le développement d'une vallée de la batterie dans le Pas-de-Calais, de Billy-Berclau à Dunkerque, le gouvernement a déboursé 846 millions d'euros – et ACC a bénéficié d'une aide publique locale de 121 millions d'euros.

Rien que cette année, 960 millions d'euros sont investis sur le site, aux neuf dixièmes par le nouveau colosse, une coentreprise de Stellantis, Total et Mercedes, qui se déploie à toute vitesse à mesure que la Française de l'automobile est démantelée. Le premier des trois blocs prévus a été inauguré l'an dernier, il emploie 500 personnes; le second est en cours de construction. La "gigafactory" ne produit encore que des petits volumes, mais la perspective qu'elle apporte est palpable, et les investissements considérables.

"La France a été, ces dernières années, l'une des principales destinations des investissements directs étrangers, grâce à une baisse du taux d'impôt des sociétés, une baisse des impôts de production." Eric Dor Professeur à l'école de gestion de Lille IESEG

C'est le résultat d'une politique volontariste du gouvernement. "La France a été, ces dernières années, l'une des principales destinations des investissements directs étrangers, grâce à une baisse du taux d'impôt des sociétés, une baisse des impôts de production, rappelle Eric Dor, professeur à l'école de gestion de Lille IESEG. Le gouvernement déroule le tapis rouge aux investisseurs."

It's the economy, stupid?

Johanne Vitse, directrice de l'établissement public qui gère le parc industriel, ne cache pas son bonheur d'accompagner cette mutation: pour elle qui a assisté au déclin des deux dernières décennies, l'annonce de 2019, "c'était le projet du siècle". Et, oui, il a été abondamment soutenu par la puissance publique. Pour assurer le développement d'une vallée de la batterie dans le Pas-de-Calais, de Billy-Berclau à Dunkerque, le gouvernement a déboursé 846 millions d'euros – et ACC a bénéficié d'une aide publique locale de 121 millions d'euros, détaille-t-elle. "Ça a été déterminant pour asseoir le projet sur le sol français."

Ici, la politique publique crée des emplois et des perspectives pour toute la région, mais en fait "d'arme anti-RN", elle a jusqu'ici tout du pétard mouillé. "L'idée selon laquelle, pour faire baisser le RN, on doit répondre à de vrais problèmes, elle est juste, estime Pierre Mathiot, professeur de sciences politiques à Sciences Po Lille. Mais dans les ressorts du vote RN, la question d'avoir un emploi n'est sans doute pas centrale – avoir un travail, c'est perçu comme normal, et on se focalise sur l'impression que les services publics s'éloignent, que la maison de retraite est très chère, qu'on a le sentiment de ne plus être chez nous."

"Avant, travailler dans la voiture, c'était une fierté et une stabilité. Aujourd'hui, si on se reforme, c'est pour combien de temps? L'entreprise est devenue une variable financière, qu'on peut fermer juste pour récupérer des dividendes." Gilles Richy Membre de la CFDT

Et même si donner des perspectives d'avenir à la région pourrait être une des clés pour réduire l'attrait de ses citoyens pour l'extrême droite, Gilles Richy reste sur sa faim. "On est contents qu'il y ait des projets comme celui d'ACC, mais on se demande si les industriels savent où ils vont", pose ce membre de la CFDT, le syndicat qui revendique plus d'adhérents que tous les partis politiques réunis. Chez les représentants des salariés, la défiance est grande: "Avant, travailler dans la voiture, c'était une fierté et une stabilité. Aujourd'hui, si on se reforme, c'est pour combien de temps? L'entreprise est devenue une variable financière, qu'on peut fermer juste pour récupérer des dividendes." Sans compter que l'électrique ne suffira pas, puisque, dans le meilleur des cas, le passage du thermique à l'électrique générera 30% d'emplois en moins, conclut-il.

Un souci de compétences

Rayko, un cadre de la cinquantaine, prend une bière en sortant d'une séance de paddle dans le club du parc industriel. Il arbore un t-shirt "eco-terrorist", orné d'un tournesol – un penchant écolo affiché au second degré. "Le club est assez cher, les gens qui sont là ne sont pas représentatifs des électeurs du coin", prévient-il. En veut-il au gouvernement sortant? Bien sûr – "S'il y a un truc dont on parle tous ici, c'est la réforme des retraites –, j'ai du mal à m'imaginer travailler jusqu'à 67 ans. À Macron, on lui en veut tous de ce changement." Et le paddleur n'est pas surpris outre mesure que l'arrivée d’ACC – "qui offre des conditions sympa, un bon salaire, une bonne cantine" –, n'impressionne pas les électeurs d'extrême droite. "La plupart des gens qui votent FN (il continue de dire FN) ne sont pas nécessairement concernés par cette croissance-là: il faut un minimum d'études pour comprendre comment marche un robot. Dans ma ville, neuf personnes sur dix n'ont pas été au-delà du bac."

Johanne Vitse le constate à l'échelle du parc industriel: les entreprises peuvent avoir du mal à recruter. "Il y a un souci de compétences. Et il faut pouvoir rendre l'industrie attrayante, pour que les jeunes aient envie d'y aller. Elle l'est: être opérateur aujourd'hui, c'est parfois aller sur plusieurs continents pour installer de nouvelles machines. Mais ça nécessite de bien parler anglais et d'être formé."

"Quand Bridgestone a fermé, on nous a promis qu'on irait tous à ACC. Mais à ce jour, ils ne sont que trois à y avoir été embauchés." Christian Duchateau Ancien de l'usine que le fabricant japonais a fermé à Béthune en 2021

Les promesses d'embauche ne sont donc pas pour tout le monde, et certains l'ont compris à leurs dépends. "Quand Bridgestone a fermé, on nous a promis qu'on irait tous à ACC. Mais à ce jour, ils ne sont que trois à y avoir été embauchés", indique Christian Duchateau, un ancien de l'usine que le fabricant japonais a fermé à Béthune en 2021, fauchant plus de 800 emplois, dont le sien. "ACC, c'est une usine propre, il y a des formations à faire, une sélection sur les compétences. Après 20 ans d'usine, reprendre l'école, c'est chaud patate…", souligne le syndicaliste de la CGT, qui appelle à voter aux législatives pour le Nouveau Font populaire (de la gauche à l'extrême gauche). D'ailleurs, lui aussi est sceptique sur les promesses de l'électrique pour la région. "On ne sait pas sur quel pied danser, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Vu ce qu'on nous a fait dans le passé, on veut le voir pour le croire."

Au-delà du secteur automobile, la réindustrialisation telle qu'elle est en train de se déployer présente de sérieuses limites en matière de perspectives d'emploi, indique de son côté Eric Dor: "Ce qu'on relocalise dans des zones comme les nôtres, ce sont des structures de production ultra-mécanisées, qui créent peu de postes salariés. Ce n'est pas de l'emploi de masse, ça ne répond pas au problème de créer massivement des emplois peu qualifiés – or, si on va vers une société où il faut trois masters pour avoir un job, on a un problème…"

Celui qui ne travaille pas

Hugo, le jeune électeur RN, n'est pas concerné par les investissements massifs injectés pour réindustrialiser le patelin – "si c'est pour acheter des voix, c'est anti-démocratique", balaye-t-il.

"Je suis au Smic (salaire minimum, 1.398 euros nets, NDLR), et je n'ai pas droit aux APL (aide au logement) parce que, de leur point de vue, je touche trop. Il vaut mieux récompenser les travailleurs que les chômeurs!" Hugo Jeune électeur RN

Lui, il ponce des frigos, et il compte se réorienter, pour devenir prof de sport ou gendarme. "Ici, on travaille huit heures d'affilée en contact avec des produits nocifs et avec des outils qui finissent par donner des problèmes d'articulations: on sait très bien que c'est compliqué pour notre santé." Pour lui, le problème n'est pas d'avoir ou non un emploi: c'est les aides auxquelles ceux qui ne travaillent pas ont accès. "Je suis au Smic (salaire minimum, 1.398 euros nets, NDLR), et je n'ai pas droit aux APL (aide au logement) parce que, de leur point de vue, je touche trop. Il vaut mieux récompenser les travailleurs que les chômeurs!"

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il votera pour le Rassemblement national, comme il l'avait déjà fait à la présidentielle de 2022. Il s'en prend à la hausse des prix du carburant – le RN a promis de réduire la TVA à 5,5%. Il pointe une délinquance qui, selon lui, se développe, "et c'est toujours les mêmes" dit-il dans une allusion xénophobe, avant d'ajouter qu'il ne faut "pas mettre tout le monde dans le même sac". Et il conclut en reprenant la petite phrase qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le pays: "On a déjà tout essayé, maintenant il faut laisser sa chance à un autre parti." Dans sa famille et son entourage, dit-il, "c'est l'évidence même pour tout le monde".

Un niveau de vie qui augmente

Au total, en tout cas, la création d'emploi dans la région est rapide. L'arc métropolitain qui part de Hénin-Beaumont, le fief de Marine le Pen, et va vers Béthune, est la région de France qui a connu ces dernières années la plus forte baisse de chômage, passant de 18% en 2019 à 12% aujourd'hui.

"À Billy-Berclau, le niveau de vie a fortement augmenté en vingt ans, et il y a plutôt moins de délinquance qu'avant. Ce n'est pas la misère qui fait le RN. Ici, les gens ont un pré-carré et veulent tout faire pour le garder: leur crainte, c'est de ne pas pouvoir le transmettre à leurs enfants." Johanne Vitse Directrice de l'établissement public qui gère le parc industriel

"Aux premières loges, on ressent très fort le changement, mais il faut du temps pour qu'il soit perceptible par les habitants", estime Johanne Vitse. Elle non plus ne s’étonne pas non plus que l'arrivée de nouveaux emplois ne fasse pas barrage aux partis d'extrême droite. "À Billy-Berclau, le niveau de vie a fortement augmenté en vingt ans, et il y a plutôt moins de délinquance qu'avant. Ce n'est pas la misère qui fait le RN. Ici, les gens ont un pré-carré et veulent tout faire pour le garder: leur crainte, c'est de ne pas pouvoir le transmettre à leurs enfants."

En tout état de cause, constate de son côté Pierre Mathiot, "il y a un tel rejet des classes politiques traditionnelles, que les électeurs ne traduisent pas en votes les décisions qui sont prises en leur faveur par le pouvoir en place. Que ce soit le bouclier tarifaire qui a été instauré sur l'essence, et qui a coûté une fortune, ou des investissements industriels de ce type."