Le ciel s'assombrit de nouveau au-dessus de la zone euro

Les économistes craignent un léger ralentissement de la croissance du PIB en zone euro pour le second trimestre. La faute à un secteur manufacturier à la traîne.

Les économistes tablent sur une croissance de 0,2% en glissement trimestriel du PIB de la zone euro pour le second trimestre.

Ce qui fait craindre une baisse de la croissance en zone euro à court terme. Voire déjà au deuxième trimestre? L'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, doit publier ce mardi les chiffres sur l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro pour la période entre avril et juin. Selon les données compilées par Bloomberg, les économistes tablent en moyenne sur une croissance de 0,2% par rapport au premier trimestre et de 0,5% sur un an.