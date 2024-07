Un indice de plus en faveur d'une baisse de taux en septembre?

Si l'inflation globale devrait être restée stable en juillet, les économistes prévoient un léger recul de l'inflation sous-jacente et de l'inflation de services.

Les bonnes nouvelles pourraient bien s’accumuler sur le front de l’inflation en zone euro . Alors que les investisseurs cherchent des indices pour confirmer les espoirs dans une nouvelle baisse de taux en septembre, tous les regards seront tournés ce mercredi matin vers l’office statistique de l’Union européenne, Eurostat, qui doit dévoiler sa première estimation concernant l’évolution des prix ce mois-ci .

Quant à l'inflation sous-jacente, qui exclut notamment les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, celle-ci devrait légèrement refluer, à 2,8% contre 2,9% en juin. De quoi donner un argument supplémentaire aux "colombes" (les partisans d'une politique monétaire souple) de la Banque centrale européenne? "Le plus important pour la BCE sera probablement l'inflation des services, car il s'agit de la composante la plus persistante. Nous prévoyons une modération du taux en glissement annuel, à 4% contre 4,1% en juin", expliquent les économistes de Nomura.