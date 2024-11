Olaf Scholz pourrait-il bientôt connaître le même sort que Joe Biden?

Le chancelier allemand pourrait-il bientôt connaître le même sort que Joe Biden? Confronté à des sondages catastrophiques, Olaf Scholz est de plus en plus perçu comme un facteur de risque au sein de son propre parti.

Olaf Scholz était à 10.000 kilomètres de Berlin, au Brésil, lorsque la fronde a pris un tour nettement plus menaçant lundi soir. Deux députés sociaux-démocrates du Bundestag , inconnus du grand public, mais influents au sein de leur parti, ont demandé ouvertement à Olaf Scholz d’envisager de prendre sa retraite .

Dirk Wiese, porte-parole du cercle de Seeheimer, une mouvance de l’aile droite du parti, et Wiebke Esdar, porte-parole de l’aile gauche, se sont exprimés à une heure de grande écoute sur la chaîne publique régionale WDR. "La réputation actuelle du chancelier Olaf Scholz est fortement liée à la coalition tricolore", expliquent les frondeurs.

L'heure est grave pour le SPD

"Avec un peu de recul, son travail et ses décisions pour notre pays seront certainement jugés de manière beaucoup plus positive. Néanmoins, il y a maintenant un débat au sein du SPD et au-delà, que nous percevons tous dans nos circonscriptions. La question centrale est de savoir quel est le meilleur positionnement politique pour ces élections fédérales. Nous entendons beaucoup d'encouragements pour Boris Pistorius", poursuivent-ils.