Serbie: l'UE s'intéresse au lithium, moins à l'environnement

Un partenariat sur les "matières premières critiques" vient d'être conclu entre Bruxelles et Belgrade. L'UE mise sur ce lithium européen pour développer son industrie automobile, mais en Serbie, la résistance s'organise.

Dans la vallée du Jadar, les travaux agricoles continuent malgré les températures caniculaires. Sur ces terres fertiles de l'ouest de la Serbie, on s'inquiète des conséquences du changement climatique, qui accroissent les aléas météorologiques et leur rudesse. Mais en ce moment, c'est surtout la reprise du projet de mine géante de lithium qui fait pâlir les habitants.

Vendredi 19 juillet, la Serbie a en effet signé en grande pompe un protocole d'accord sur les "matières premières critiques" avec l'Union européenne. La cérémonie a eu lieu à Belgrade, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz et du vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič, en charge du Pacte vert, cet accord qui prévoit de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.

58.000 Tonnes de lithium Les réserves du gisement de "jadarite" découvert par Rio Tinto devraient permettre de produire annuellement 58.000 tonnes de lithium.

En vérité, l'intérêt de l'UE se concentre avant tout sur le lithium, indispensable à la fabrication des batteries des véhicules électriques. L'Allemagne et sa puissante industrie automobile veulent à tout prix se libérer de la dépendance à la Chine, en misant sur les ressources disponibles en Europe. Une urgence, alors que les moteurs thermiques seront interdits dès 2035 pour les voitures neuves vendues dans l'UE.

Une mesure protectionniste dans le protocole d'accord

Or, justement, le sous-sol de l'ouest de la Serbie regorgerait de ce précieux minerai. En 2004, la multinationale anglo-australienne Rio Tinto y a notamment découvert un très important gisement de "jadarite", roche miraculeuse particulièrement riche en bore et en lithium. D'après ses estimations, ces réserves pourraient permettre de produire annuellement 58.000 tonnes de lithium, une quantité suffisante pour équiper 1,1 million de véhicules électriques, soit un peu plus de 15% de la production européenne actuelle.

"En exploitant le lithium ici en Serbie, nous favorisons en même temps la modernisation de notre industrie tout en nous rapprochant de nos objectifs climatiques", s'est félicité le chancelier allemand Scholz à Belgrade. Le protocole d'accord signé prévoit que le minerai serbe puisse uniquement être exporté vers l'UE. Une mesure protectionniste pour couper l'herbe sous le pied de la Chine, devenue un partenaire privilégié de la Serbie ces dernières années.

Le revirement de la Serbie

Du côté des autorités de Belgrade, on se frotte les mains: le lithium pourrait faire bondir l'économie nationale. Devant ses invités européens, le président Vučić a souligné que "la filière tout entière" représentait à elle seule plus de 16% du PIB actuel. Dans ce calcul, il inclut la potentielle production de batteries et de véhicules électriques en Serbie, en se basant sur la "lettre d'intention" signée en parallèle. Pour résumer, grâce à l'exploitation de la mine de la Vallée du Jadar, "la Serbie ne sera plus le même pays ».

En Serbie, beaucoup redoutent la pollution massive qu'engendrerait l'exploitation du lithium.

"Nous pensons que la mine ne mettra personne ni quoi que ce soit en danger. Mais nous devons d'abord obtenir des garanties de l'Europe, sur le fait que l'environnement et la vie des gens seront préservés et améliorés avec de nouveaux emplois et de meilleurs salaires", insistait un peu plus tôt l'homme fort de Belgrade, conscient de l'opposition que suscite ce projet de Rio Tinto au sein de l'opinion publique serbe.

Début 2022, Aleksandar Vučić avait d'ailleurs suspendu ce projet de mine géante, après des mois d'une puissante mobilisation citoyenne. À l'époque, il était en campagne, et les opposants s'étaient félicités de cette décision, tout en s'inquiétant d'une annonce électoraliste. La volte-face opérée ces dernières semaines leur a donné raison. D'autant qu'elle intervient peu après la fin d'un long cycle d'élections, entamé fin 2023 et marqué par des accusations de fraudes sans précédent, qui ont remonté jusqu'au sein du Parlement européen.

L'opposition serbe vent debout contre l'exploitation du lithium

Cela commencé en juin par une interview dans le Financial Times, dans laquelle le président serbe assurait avoir reçu "toutes les garanties environnementales" de la part de Rio Tinto. Puis la machine s'est emballée ces derniers jours : le 12 juillet, la Cour constitutionnelle a invalidé la suspension de 2022 et, dans la foulée, le gouvernement serbe a publié un nouveau décret relançant officiellement l'exploitation de la mine. La séquence a enfin culminé avec la venue d'Olaf Scholz et Maroš Šefčovič.

"Il faut privilégier l'agriculture. L'avenir, c'est de la nourriture saine, de l’eau saine et de l’air pur, pas les batteries au lithium." Zlatko Kokanović L'un des meneurs de la contestation, lui-même paysan

Or, beaucoup s'interrogent sur le timing choisi pour relancer cette mine controversée: en plein été, au moment où tout le pays part en vacances. Les opposants refusent cependant de baisser les bras: le collectif Ne Damo Jadar (Ne donnons pas le Jadar) promet ainsi la reprise des blocages des routes et des voies de chemin de fer dès la mi-août si le Parlement n'adopte pas d'ici là une loi interdisant l'exploitation du lithium. C'est cette méthode musclée qui avait fait reculer le régime Vučić voilà un peu plus de deux ans.

En Serbie, beaucoup redoutent la pollution massive qu'engendrerait l'exploitation du lithium. "Il faut privilégier l'agriculture. L'avenir, c'est de la nourriture saine, de l’eau saine et de l’air pur, pas les batteries au lithium. Personne ne peut vivre sans manger ni respirer", clame Zlatko Kokanović, l'un des meneurs de la contestation, lui-même paysan. L'opposition serbe est, elle aussi, vent debout contre ce projet, de même que plusieurs scientifiques renommés.

"Il y a trois fois plus de lithium en Allemagne"

En juin, le Comité de protection de l’environnement de l’Université de Belgrade, un organe d’experts dont la fonction est de soumettre des propositions au Parlement sur l'écologie, a notamment fait remarquer que la mine de Rio Tinto se situe dans une zone bien plus densément habitée que là où le lithium est exploité aujourd'hui, au Chili ou en Australie.

"L'UE et l'Allemagne ont échangé la démocratie, l'État de droit et la perspective de l'UE pour les Balkans contre du lithium." Florian Bieber Politologue

De nombreuses voix s'interrogent enfin sur l'intérêt de l'UE pour le lithium serbe alors que le sous-sol des 27 n'en manque pas. "Il y a trois fois plus de lithium en Allemagne", remarque Zlatko Kokanović. Sans parler du mauvais signe politique envoyé : "L'UE et l'Allemagne ont échangé la démocratie, l'État de droit et la perspective de l'UE pour les Balkans contre du lithium", déplore l'universitaire Florian Bieber sur X. Qui souligne qu'"en Serbie, il n'existe pas d'institutions ou de médias indépendants d'envergure nationale, ni d'espace pour la société civile critique".