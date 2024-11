Inondations en Espagne: 205 morts, selon un nouveau bilan

Le bilan des victimes des inondations cataclysmiques en Espagne ne cesse d'augmenter, dépassant ce vendredi la barre des 200 morts. Les autorités ont prévenu qu'il restait "des dizaines et des dizaines" de disparus.

"À l'heure actuelle, et de manière provisoire, le nombre de victimes est de 202 personnes" pour la seule région de Valence, selon un communiqué des services de secours de cette région, de loin la plus endeuillée par la tragédie. Deux autres décès ont également eu lieu dans la région voisine de Castille-La Manche et un en Andalousie, tandis que de très nombreuses personnes, dont le nombre n'est pas connu, sont toujours portées disparues.