Inondations en Espagne: le bilan des intempéries s'alourdit à 211 morts

Le bilan des victimes des inondations en Espagne a atteint 211 morts ce samedi. Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé l'envoi de 5.000 militaires et de 5.000 policiers et gendarmes supplémentaires pour venir en aide aux habitants du sud-est du pays.

Au moins 211 personnes ont péri dans les inondations qui ont ravagé cette semaine le sud-est de l'Espagn e. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement Pedro Sánchez ce samedi lors d'une déclaration institutionnelle après une réunion du comité de crise sur les inondations. Les intempéries survenues dans la nuit de mardi à mercredi ont " provoqué la plus grande catastrophe naturelle dans l'histoire récente de notre pays ", a-t-il souligné.

Le précédent bilan, dévoilé ce matin, faisait état de 207 décès, dont 204 dans la seule région de Valence . Hier, vendredi, on en comptait 205. Les opérations se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues, dont le nombre est à ce stade inconnu.

10.000 militaires, policiers et gendarmes déployés

Près de 5.000 policiers et gendarmes supplémentaires vont également être envoyés sur le terrain dans les prochaines heures, ce qui permettra de doubler le nombre d'agents des forces de l'ordre sur place.

"Je suis conscient que la réponse qui est donnée n'est pas suffisante, je sais qu'il y a des problèmes et des carences graves", a par ailleurs concédé le Premier ministre, alors que les critiques contre le manque de réactivité des autorités ne retombent pas.

De nombreux véhicules ont été emportés par les flots, comme ici à Sedavi. On craint de retrouver des corps supplémentaires dans ces voitures.

Aujourd'hui, la priorité reste la recherche des disparus et la réouverture des routes pour permettre "l'acheminement" de l'aide et le rétablissement des "services essentiels", en dégageant les véhicules et les gravats qui empêchent la circulation, a assuré le Premier ministre.