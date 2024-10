Le Parlement européen étrille Viktor Orban et son parti d'extrême droite

Le dirigeant hongrois Viktor Orban a subi une attaque en règle des députés européens en raison des reculs démocratiques en Hongrie et des blocages imposés par lui en Europe.

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, n'est pas prêt d'oublier l'accueil que les députés européens lui ont réservé, mercredi, au Parlement européen. Le dirigeant hongrois, qui a fondé cet été le groupe politique d'extrême droite Les Patriotes pour l'Europe, était venu devant l'hémicycle présenter ses priorités pour la présidence tournante du Conseil de l'UE. Il a eu droit à une attaque en règle des principaux partis démocratiques européens, y compris de l'opposition, au cours d'un débat des plus virulents. Seule l'extrême droite est venue à son secours.

"Je suis venu sonner l'heure du réveil. L'Europe a besoin de changer", a lancé Viktor Orban dès l'entame des débats, en dressant le portrait sombre d'une Europe qui se trouverait "dans une situation bien plus grave que jamais".

Prétendant donner à lui seul "un nouveau cap politique à l'UE", il a égrené ses priorités pour les six mois de la présidence hongroise , des mesures radicales aux vapeurs d'extrême droite.

Orban s'attaque aux migrants

Sans surprise, la lutte contre les migrants était à l'avant-plan. "Il faut protéger les frontières extérieures de l'UE", a-t-il martelé, en proposant de c réer des centres de détention pour les migrants à l'entrée du territoire européen.

"La migration irrégulière entraîne une augmentation de l'antisémitisme, de l'homophobie et de la violence faite aux femmes", a-t-il ajouté. Un discours paradoxal, alors que le gouvernement hongrois est accusé depuis dix ans par l'UE de violation de l'État de droit en raison du sort qu'il réserve aux minorités .

Viktor Orban a appelé, entre autres, à tenir compte des hydrocarbures dans la transition énergétique et à élargir l'UE à la Serbie, deux propositions reflétant peu les équilibres du Conseil européen, avant de conclure par un "Make Europe Great Again" emprunté à Donald Trump .

Une raclée historique

La suite du débat se résume en une raclée historique adressée à Viktor Orban et aux Patriotes pour l'Europe. Le premier coup est venu de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est indignée que le dirigeant hongrois et son parti fassent porter à l'Ukraine la responsabilité de la guerre contre la Russie .

La guerre en Ukraine est une des divergences les plus fortes entre Budapest et l'UE , le gouvernement hongrois bloquant régulièrement l'aide militaire à Kiev.

"Vous êtes le passé"

Weber a rappelé la visite du Premier ministre hongrois, cet été, aux présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping , pour tenter "une initiative de paix" en Ukraine, sans en avoir informé les autres dirigeants européens.

"Votre voyage était un show de propagande pour les autocrates. Ce n'était pas une mission de paix", a-t-il lâché, avant de souligner l'isolement d'Orban en Europe. "Plus personne ne veut aller à Budapest, plus personne ne veut vous parler", a-t-il dit. Et de conclure: "Vous êtes le passé, Peter Magyar (NDR: le dirigeant de l'opposition hongroise) est l'avenir".