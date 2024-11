Le Royaume-Uni veut sortir du piège de l'isolement

L'imprévisibilité géopolitique de Donald Trump et ses menaces de tarifs douaniers devraient accélérer le rapprochement économique et stratégique du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

La danse du ventre diplomatique de Keir Starmer face au président élu, dans les heures qui ont suivi le choc du 6 novembre, n'a trompé personne sur les profondes inquiétudes du Premier ministre britannique à ce sujet.

Son ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a dû rétropédaler en catastrophe après la résurgence de propos tenus durant le premier mandat de Trump, où il le qualifiait de "sociopathe néo-nazi".

Publicité

Le réalignement du Royaume-Uni sur l'Union européenne sera plus poussé que celui qui était escompté ces derniers mois.

Le contexte a changé

Le contexte est radicalement différent de celui de 2016-2020, lors du premier mandat de Trump. Le gouvernement britannique était alors aux mains des Tories, en pleines négociations sur le Brexit. Theresa May, puis Boris Johnson, avaient tenté d'exploiter une relative proximité idéologique avec Trump et une amitié historique avec les États-Unis pour faire pression sur l'Union européenne.

Ils n'avaient finalement quasiment rien pu obtenir de l'occupant de la Maison-Blanche, pas même un accord commercial, alors qu'ils avaient dans le même temps, sous pression américaine, accepté de chasser les investisseurs chinois, jusqu'alors plus que bienvenus à Londres.

Le souvenir du mépris adressé par Trump aux Britanniques ainsi que la couleur politique opposée du parti travailliste, au pouvoir jusqu'en 2029, suggèrent que le réalignement du Royaume-Uni sur l'Union européenne sera plus poussé que celui qui était escompté ces derniers mois. Starmer a d'ailleurs eu des discussions bilatérales lundi avec son homologue Michel Barnier, qui n'est autre que l'ancien négociateur en chef du Brexit pour l'UE.

Publicité

22 milliards £ Les 20% de tarifs douaniers sur les importations américaines réduiraient de 22 milliards de livres les exportations britanniques.

Vers 22 milliards de livres d'exportations en moins?

Alors que Londres et Bruxelles réfléchissent depuis cet été à une "réinitialisation" de leurs relations, avec un allègement des contrôles douaniers et un possible accord de libre circulation pour les jeunes de 18 à 30 ans, la seconde élection de Donald Trump rend ce rapprochement vital sur le plan économique et stratégique.

Publicité

Des projections ont déjà mesuré l'impact concret de l'application des promesses de barrières douanières de Trump, si celui-ci devait persister dans son obsession, comme il l'a fait pour l'acier et l'aluminium il y a quelques années. Selon le Centre for Inclusive Trade Policy de l'Université du Sussex, les 20% de tarifs douaniers sur les importations américaines réduiraient de 22 milliards de livres les exportations britanniques, soit l'équivalent de 0,8 point de PIB.

Le gouvernement a présenté il y a seulement deux semaines un budget sacrificiel, avec des hausses d'impôts inédites pour les entreprises depuis 30 ans. De tels tarifs douaniers constitueraient un nouveau choc de grande ampleur, dans la continuité du covid et et de la guerre en Ukraine.

Lire aussi Grande-Bretagne: le Labour se résout à matraquer fiscalement les entreprises

Londres et Paris rappellent leur volonté commune de "placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible à l'approche de l'hiver".

Éviter un accord de paix désavantageux pour l'Ukraine

Les suites de cette guerre constituent une autre forte inquiétude pour Londres, qui a été, avec l'Allemagne, le pays européen le plus proactif dans l'aide financière et militaire apportée à Kiev.

Alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont signé un traité de défense il y a trois semaines, la présence de Keir Starmer aux commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918, ce lundi à Paris, était la première d'un chef de gouvernement britannique depuis celle de Winston Churchill, en 1944.

La question de l'effort européen à l'Ukraine y a été plus brûlante que jamais.

Vue en plein écran Londres fait campagne depuis plusieurs mois pour laisser les troupes de Volodymyr Zelensky frapper la Russie à l'intérieur de ses terres. ©EPA

Alors que Donald Trump s'est engagé il y a plusieurs mois à obtenir un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine "en moins de 24 heures", sans donner une seule indication sur la façon d'y parvenir, Londres et Paris rappellent leur volonté commune de "placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible à l'approche de l'hiver". Autrement dit, de garantir que l'accord de paix ne soit pas au désavantage de Kiev, donc du reste de l'Europe à plus long terme.

Londres fait campagne depuis plusieurs mois pour laisser les troupes de Volodymyr Zelensky frapper la Russie à l'intérieur de ses terres avec les missiles franco-britanniques Storm Shadow, qui dépendent des États-Unis. L'aval doit être donné par le président Biden, en exercice jusqu'à début janvier.

Publicité