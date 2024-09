Thierry Breton démissionne de la Commission européenne avec effet immédiat

Ursula von der Leyen est en train de finaliser sa liste de commissaires pour son second mandat à la tête de l'institution, qui doit être présentée au public cette semaine.

Thierry Breton, ancien dirigeant d'entreprises, notamment passé par France Télécom et Atos, est le commissaire chargé de l'industrie et du marché intérieur depuis décembre 2019. Il a supervisé un grand nombre des politiques les plus importantes de la législature, allant de la production industrielle d'armements à la réglementation des Big Tech, dont l'intelligence artificielle.