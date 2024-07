Les républicains ultras se voient déjà à la Maison-Blanche

La tentative d'assassinat de Trump renforce encore ses chances de revenir à la Maison-Blanche. Et c'est l'aile la plus radicale des républicains qui donnera le ton de sa présidence.

State of the Union Dans cette rubrique, Matthias Matthijs prend le pouls des États-Unis, depuis Washington DC, à l'approche de l'élection présidentielle.

Les partisans les plus fidèles de Donald Trump l'ont toujours considéré comme une sorte de messie. Après l'avoir vu sortir quasi indemne, et combatif en diable, d'une tentative d'assassinat à Butler, en Pennsylvanie, le week-end dernier, ils l'ont accueilli à la convention républicaine de Milwaukee tel un Lazare ressuscité. Trump ne se prive pas d'ailleurs de se profiler comme un candidat "téflon" sûr de sa victoire à l'élection présidentielle de novembre.

Au vrai, le camp républicain en était déjà convaincu depuis la piètre performance de Joe Biden lors du premier débat télévisé et des gaffes répétées du président ces dernières semaines.

Au sein du parti républicain, on estime ainsi désormais que leur candidat fera basculer davantage d’États dans son escarcelle que ce que les sondages prédisaient encore, il y a quelques semaines. Le "Great Old Party" pense pouvoir rafler des États démocrates comme le New Hampshire, la Virginie, le Nouveau-Mexique, le New Jersey et le Minnesota. Et si Biden ne se retire pas de la course, les démocrates eux-mêmes en viennent même à le craindre.

Forza MAGA!

D'ici là, Trump entend plus que jamais marquer de son empreinte MAGA ("Make America Great Again") l'avenir du parti et un second mandat.

Le week-end précédant la convention, il était pourtant encore question de rassembler, pas uniquement le parti, mais également le pays. L'émotion suscitée par l'attentat contre Trump semblait plaider pour un certain apaisement politique. Certains conseillers de Trump préconisaient même de proposer aux électeurs républicains un "ticket d'unité" avec sa farouche rivale durant les primaires, Nikki Haley, ou un ticket plus traditionnel avec le sénateur Marco Rubio, qui est populaire auprès de l'establishment du parti pro-business.

La politique que mènera une seconde administration Trump sera beaucoup plus radicale que celle de la première.

Mais Trump a balayé ces considérations bienveillantes de son coutumier revers dédaigneux de la main. Ces quatre dernières années marquées par ses casseroles judiciaires, que l'on croyait fatales pour sa réélection, mais aussi les résultats décevants des élections de mi-mandat de 2022, l'ont convaincu qu'il ne pouvait se fier qu'à son instinct. Et son instinct lui dicte, comme personne ne peut plus l'ignorer, de "fight, fight, fight!"

Avec J.D. Vance comme colistier, les Républicains se dotent d'un mini-Trump de 40 ans. Oubliez son credo "never Trump" de 2016, lorsqu'il a écrit "Hillbilly Elegy", un best-seller sur les causes profondes du populisme de droite en Amérique. Dans ce livre, il parlait du déclin industriel, du chômage élevé et de l'addiction omniprésente aux opiacés, l'environnement où il avait grandi dans les Appalaches.

Ces dernières années, J.D. Vance s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus éloquents de l’"America First" au Congrès américain. Il y a clamé de nombreuses idées auxquelles Trump croit depuis longtemps: que l'Amérique se fait plumer par le reste du monde sur les questions commerciales, que la riche Europe peut bien payer pour sa propre sécurité, et que l'Occident est menacé dans son existence même par l'immigration. La politique que mènera une seconde administration Trump sera donc beaucoup plus radicale que celle de la première, lorsqu'il était encore bridé, selon lui, par les apparatchiks et l'"État profond" américain.

Un entourage plus populiste et isolationniste que jamais

Le choix de Vance semble aussi découler de l'amitié de ce dernier avec Don Jr Trump. C'est, en effet, désormais le fils aîné de Trump, et non plus sa fille Ivanka, le plus proche conseiller du candidat républicain. Don Jr représente l'aile conservatrice populiste MAGA la plus dure du parti.

Trump n'a pas jugé utile de choisir un colistier dont le profil aurait élargi sa base électorale pour assurer sa victoire. Foin de basse stratégie électorale!

Pendant le premier mandat de Trump, sa fille Ivanka et son mari, le milliardaire Jared Kushner, étaient deux personnages clés de la Maison-Blanche. Ils étaient dépeints alors comme "les mondialistes" qui se souciaient peu du sort des travailleurs américains moyens, et étaient plus concernés par ce que leurs riches amis progressistes de New York considéraient comme important, comme les accords d'Abraham au Moyen-Orient dans le cas de Kushner ou la promotion des femmes entrepreneurs en Afrique par l'intermédiaire de la Banque mondiale dans le cas d'Ivanka.

Dans la loge présidentielle lors de la convention républicaine de Milwaukee, Trump était entouré de ses deux fils, Don Jr et Eric Trump, et de leurs épouses, ainsi que de Tucker Carlson (le très controversé ex-animateur de la chaîne conservatrice Fox News), de J.D. Vance et du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

Tous sont persuadés que l'élection de 2020 a été "volée" par Biden, et tous estiment que le vice-président de l'époque, Mike Pence, a trahi Trump le 6 janvier 2021 en ratifiant également cette élection au Congrès.

L'Europe a tout intérêt à se préparer à une ère radicalement nouvelle.

Trump n'a pas jugé utile de choisir un colistier dont le profil aurait élargi sa base électorale pour assurer sa victoire, comme l'ont fait nombre de candidats de tous bords avant lui. Foin de basse stratégie électorale! Il estime pouvoir investir la Maison-Blanche sur son seul programme "America First" aux accents d'extrême droite évidents.

Dès janvier 2025, il compte mettre en œuvre une politique combinant déportations massives d'immigrants illégaux, droits de douane très élevés (et permanents) pour les produits chinois avec la Chine, fin de l'aide à l’Ukraine et plus généralement de la promotion de la démocratie dans le monde.

L'Europe a tout intérêt à se préparer à une ère radicalement nouvelle.