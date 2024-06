L'espionnage russe de nos infrastructures en mer du Nord est beaucoup plus important qu'on ne le pensait

Près de 200 navires civils russes semblent mener depuis des années d'importantes actions suspectes autour des pipelines et des câbles dans la mer du Nord.

L'espionnage russe de nos pipelines, de nos câbles électriques et de nos câbles de communication en mer du Nord est beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Des mois de recherches menées par le Tijd et l'organisation néerlandaise Follow The Money font état de 945 actions suspectes effectuées par près de 200 navires russes civils à proximité de ces infrastructures critiques de la mer du Nord.

Ces années d'espionnage ont fourni à la Russie des informations cruciales au cas où elle voudrait saboter l'un de nos gazoducs ou endommager, mettre sur écoute ou trafiquer nos câbles de communication.

Publicité

"Si des schémas de navigation anormaux se produisent au-dessus de pipelines et de câbles, c'est certainement suspect." Thomas De Spiegelaere Porte-parole de la cellule de sécurité maritime de la direction générale de la marine marchande

Manœuvres suspectes de navires russes en mer du Nord

Nous avons étudié les routes maritimes de plus d'un millier de navires civils battant pavillon russe, qu'il s'agisse de navires de recherche, de cargos, de navires frigorifiques, de pétroliers, de bateaux de pêche ou de voiliers, qui ont eu un comportement anormal dans les "zones économiques exclusives" des pays de la mer du Nord (Belgique, Danemark, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Norvège) depuis 2004.

En comparant ces dizaines de milliers de mouvements de navigation avec les pipelines et les câbles présents sur le fond marin, nous avons découvert comment 167 navires civils russes ont effectué des manœuvres suspectes à moins d'un kilomètre des pipelines et des câbles.

"Si des schémas de navigation anormaux se produisent au-dessus de pipelines et de câbles, c'est certainement suspect", a confirmé Thomas De Spiegelaere, porte-parole de la cellule de sécurité maritime de la direction générale de la marine marchande.

Pourquoi un navire commercial ferait-il un long détour pour passer au-dessus des câbles et des pipelines, gaspillant ainsi beaucoup de temps et d'argent?

Des détours étranges et des mouvements d'une lenteur suspecte

Le Carrefour d'information maritime belge (MIK) de Zeebruges, qui collabore avec le ministère de la Défense, la police maritime, les douanes et la direction générale de la marine marchande, surveille également les routes maritimes et analyse les risques liés aux navires, non seulement pour l'espionnage, mais aussi pour la drogue et la contrebande, par exemple.

Les manœuvres suspectes des navires russes sur lesquels nous avons enquêté sont généralement des détours étranges et des mouvements d'une lenteur suspecte qui ne correspondent pas à la logique de coût des navires commerciaux. Pourquoi un navire commercial ferait-il marche arrière au-dessus des câbles? Pourquoi un tel navire ferait-il un long détour pour passer au-dessus des câbles et des pipelines, gaspillant ainsi beaucoup de temps et d'argent?

Nous avons ainsi remarqué qu'un cargo russe a soudainement fait un détour pour longer un câble électrique à l'ouest du Danemark au début de l'année 2020, avant de reprendre sa trajectoire initiale en ligne droite. Et comment, dès octobre 2014, un navire frigorifique russe au nord-ouest des Pays-Bas a fait un étrange détour afin de longer un câble de télécommunication à cet endroit.

Vue en plein écran Il existe plusieurs infrastructures critiques dans la mer du Nord. ©BELGA

Lire aussi Un nid d’espions russes installé en Belgique mis à nu

5.602 navires Les services de sécurité occidentaux surveillent 5.602 navires civils russes dans le monde entier.

Des services de sécurité ignorants

Pendant des années, nos services de sécurité ont été bien trop ignorants de ces manœuvres suspectes en mer du Nord. Nos recherches montrent que la grande majorité des manœuvres suspectes des navires russes, soit 894 cas sur les 945 que nous avons analysés, se sont produites dans les années précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de 2022.

"Il est tout à fait exact que notre infrastructure sous-marine n'a pas été correctement surveillée pendant des années. Jusqu'à récemment, ce n'était pas une priorité en termes de sécurité", reconnaît M. De Spiegelaere. "Nous n'avons jamais pensé que ces tuyaux et câbles pouvaient être sabotés. Nous y sommes devenus plus attentifs depuis 2019 et plus encore à partir de 2020. Avec le recul, la question est de savoir s'il était souhaitable de permettre à ce type de navire de s'approcher de notre infrastructure."

Au cours de notre enquête, nous avons appris que les services de sécurité occidentaux surveillent 5.602 navires civils russes dans le monde entier. Ces 5.602 navires sont tous liés à la Russie, mais ils ne naviguent pas seulement sous pavillon russe, auquel notre enquête s'est limitée, mais aussi sous d'autres pavillons, comme ceux du Panama, du Liberia et des Îles Marshall.