À l'ONU, le président des États-Unis Joe Biden et le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ont appelé à "un cessez-le-feu" au Moyen-Orient et à conclure un accord sur Gaza.

La 79ᵉ Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte, ce mardi à New York, dans un climat de pessimisme quant à l'avenir de la planète, où sévissent des conflits majeurs que l'institution, qui rassemble 193 nations, paraît incapable de résoudre. Un an après la dernière grand-messe des dirigeants mondiaux, le monde s'est enfoncé encore un peu plus dans le chaos.

En plus de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine en 2022, qui a fait plus d'un million de morts et de blessés, il faut désormais compter sur un conflit majeur au Moyen-Orient, déclenché par le massacre commis le 7 octobre par le groupe terroriste Hamas dans le sud d'Israël et prolongé par la mort de dizaines de milliers de gazaouis lors des représailles israéliennes.

Plus de 130 dirigeants se succèderont à la tribune de l'ONU pour aborder ces guerres et d'autres crises, comme les changements climatiques et l'élévation du niveau des mers. La réforme du Conseil de sécurité sera aussi débattue.

"J'appelle à un cessez-le-feu et un accord pour la libération des otages. Il faut mettre fin à cette guerre." Joe Biden Président des États-Unis

Joe Biden met en garde contre "une guerre généralisée" au Liban

L'escalade au sud Liban entre Israël et le Hezbollah est au cœur de cette Assemblée générale, alors que la veille, les bombardements par l'armée israélienne ont fait plus de 550 morts.

Lors de son allocution, le président des États-Unis, Joe Biden, a dénoncé les actes de violence indescriptibles provoqués par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël et les souffrances subies, depuis lors, par les gazaouis, soumis aux représailles israéliennes.

"J'appelle à un cessez-le-feu et un accord pour la libération des otages", a-t-il dit, en invitant à "finaliser un accord" sur Gaza pour "conclure cette guerre".

Joe Biden, dont le pays est l'allié indéfectible d'Israël, a mis en garde contre "une guerre généralisée" au Liban. Sans mentionner les bombardements israéliens, il a dénoncé les provocations du Hezbollah, qui bombarde le sol israélien depuis le 7 octobre. Le président américain a également appelé à mettre fin aux exactions des colons israéliens en Cisjordanie.

"Le Liban est au bord du gouffre"

Le secrétaire général de l'ONU a délivré un discours plus passionné sur le conflit au Moyen-Orient, et plus ferme envers Israël.

"Gaza vit un cauchemar permanent qui menace d'emporter toute la région dans le chaos. Nous devrions tous être alarmés par cette escalade. Le Liban est au bord du gouffre", a martelé António Guterres. "Le peuple du Liban, le peuple d'Israël et les peuples du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza".

Le secrétaire général de l'ONU a appelé à "un cessez-le-feu immédiat", la libération des otages et des négociations pour mettre en œuvre la solution à deux États.

"Rien ne peut justifier le massacre commis par le Hamas le 7 octobre ni les prises d'otages. Mais rien ne peut justifier le châtiment imposé depuis lors au peuple de Gaza", a-t-il dit.

Vue en plein écran António Guterres a appelé à réformer l'ONU pour qu'elle puisse remplir son rôle de résolution des conflits. ©EPA

"L'État dans lequel se trouve le monde n'est pas viable." António Gutteres Secrétaire général de l'ONU

Résolution des conflits et réchauffement climatique.

António Guterres a appelé à réformer l'ONU pour qu'elle puisse remplir son rôle de résolution des conflits.

"L'État dans lequel se trouve le monde n'est pas viable, nous ne pouvons pas continuer comme cela", a-t-il affirmé, en dénonçant "un degré d'impunité indéfendable dans le monde". Sans citer la Russie ni Israël, il a dénoncé les gouvernements qui se permettent de "piétiner le droit international" et de "violer la Charte des Nations unies".

Plaidant pour une réforme du Conseil de sécurité, il a insisté pour qu'il soit élargi à l'Afrique.

Le patron de l'ONU a également dénoncé l'inaction face au réchauffement climatique. "Nous continuons de récompenser les destructeurs de notre planète", a-t-il dit, en proposant d'instaurer une taxe sur l'extraction des combustibles fossiles. "Ce sont les pollueurs qui doivent payer, pour les responsables, l'heure des comptes a sonné", a-t-il ajouté.

Guterres s'est insurgé contre "les divisions géopolitiques" qui continuent de s’approfondir. "La planète continue de se réchauffer. Les guerres font rage sans que l’on sache comment elles finiront. Et les postures nucléaires et les nouvelles armes jettent une ombre noire", a-t-il déclaré. "Nous nous dirigeons vers l’inimaginable: une poudrière qui risque d’engloutir le monde."

L'optimisme de Biden

Joe Biden s'est montré plus optimiste que le secrétaire général de l'ONU. Dans une intervention orientée sur la paix, il a tenté d'insuffler un esprit constructif dans l'assemblée. "Nous avons mis fin à la guerre froide. Nous avons forgé une paix historique. Au cœur de la guerre, il faut discerner l'issue", a-t-il dit, en prenant pour exemple "l'amitié" entre les États-Unis et le Vietnam.

"Le centre du monde est encore debout", a-t-il insisté, en rappelant que les pays ont mis fin ensemble à la pandémie. "Le cynisme et le désespoir ne vont pas l'emporter".

Évoquant la guerre en Ukraine provoquée par la Russie, il a affirmé que cette guerre est "un échec" pour Poutine. Il a invité à poursuivre le soutien à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle regagne une paix "juste et durable".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est présent à New York, pour présenter un plan de paix aux États-Unis, réclamer la poursuite du soutien à son pays. En marge de l'Assemblée générale, il compte réclamer à nouveau à ses alliés l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée sur le territoire russe.

"Être président des États-Unis a été l'honneur de toute ma vie. J'aurais aimé en faire plus." Joe Biden Président des Etats-Unis

L'adieu d'un président

Très ému par son dernier discours à l'ONU, Joe Biden a fait ses adieux aux dirigeants de la planète, alors qu'il s'apprête à quitter la Maison-Blanche.