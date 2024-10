Prix Nobel de chimie: deux dirigeants de Google DeepMind récompensés pour leur travail sur les protéines

Le Nobel de chimie 2024 récompense conjointement David Baker, Demis Hassabis et John M. Jumper. Ils travaillent tous les trois sur les protéines.

Le prix Nobel de chimie a été décerné, ce mercredi, aux Américains David Baker et John Jumper , ainsi qu'au Britannique Demis Hassabis .

L'Académie royale des sciences de Suède a décidé d'attribuer le prix pour moitié à David Baker "pour la conception computationnelle des protéines" et pour l'autre moitié conjointement à Demis Hassabis, fondateur et CEO de Google Deepmind et son collègue John Jumper, créateur du modèle d'IA Alphafold. Alphafold permet de prédire la structure tridimensionnelle des protéines en fonction de leur acide aminé.