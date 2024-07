Kamala Harris a entamé sa campagne en force

Une dynamique positive

Quel colistier ?

D’ici la convention démocrate, elle devra en outre se choisir un colistier capable de faire basculer l’un ou l’autre "swing state". Les noms des gouverneurs de Pennsylvanie (Josh Shapiro) et du Kentucky (Andy Beshear) circulent déjà. Mais ils ne sont pas les seuls. On cite également le sénateur et ancien astronaute Mark Kelly ou encore l’actuel secrétaire aux Transports Pete Buttigieg. "Ces deux derniers présentent d’indéniables qualités propres, mais ils n'ont pas le poids d’un gouverneur qui, lui, peut apporter un État", souligne Tanguy Struye.

Reste à voir aussi si Kamala Harris dispose de la carrure nécessaire pour affronter le bulldozer Trump? Tanguy Struye se montre relativement confiant sur ce point: "Elle a su d’emblée adopter le ton juste en se montrant agressive. Je ne suis d’ailleurs pas certain que Trump soit tellement à l’aise à l’idée d’affronter une femme. Par ailleurs, la stratégie de Trump visant à attaquer Biden sur son âge tombe à l’eau. Beaucoup d’Américains jugeaient les deux candidats trop vieux. On pourrait dès lors assister à une nouvelle dynamique parmi les électeurs démocrates. Ceci étant, je ne sous-entends aucunement que Trump va perdre, il est beaucoup trop tôt pour cela. Dans un mois, on y verra plus clair et on sera davantage fixé sur la tournure que prendra la campagne."