Du fromage belge un peu partout... jusque dans l'espace

Lait du Westhoek

Shannon Walker semble se délecter plus particulièrement d'OG Kristal et Old Farmdale. "Ce sont les variants de nos fromages Brokkeloud Roeselare et Oud Roeselare que nous produisons pour le marché américain", explique Johan Deweer, exploitant de la ferme fromagère 't Groendal. Qui ne cache pas sa fierté, en se félicitant au passage du joli coup de pub pour la fromagerie ouest-flamande.