Jules Destrooper a résisté à la crise sanitaire après une année de transition

Année de transition en 2019

Côté financier, le biscuitier a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de près de 5%, à 34,3 millions d'euros, l'an dernier. Et pour cause, les revenus sont sous pression en Chine, à Hong Kong et aux États-Unis, entre autres. La hausse du prix du beurre et les amortissements (dûs au déménagement) plus élevés, ont amené à une perte opérationnelle d'1,5 million d'euros.