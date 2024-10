Audi Brussels fermera définitivement ses portes fin février 2025

La direction a par ailleurs indiqué lors de la réunion qu'Audi Brussels avait été contacté par un nouvel investisseur potentiel. Ce sujet sera discuté plus en détail lors du prochain Conseil d'entreprise. De source syndicale, on apprend qu'il s'agirait d'un producteur de tracteurs et qu'une décision devrait être prise d'ici à la fin de la semaine prochaine. La direction indique, elle, qu'il s'agit d'un producteur de camions et bus. "Parallèlement, le groupe de travail sur les business models alternatifs se poursuit", ajoute Peter D'hoore, directeur de la communication d'Audi Brussels.