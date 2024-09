Audi Brussels: une manifestation pour réveiller le monde politique

Des milliers de personnes sont attendues ce lundi dans les rues de Bruxelles à l'appel du front commun syndical. Pour soutenir les travailleurs d'Audi et de l'industrie en général.

Combien seront-ils, ce lundi matin dans les rues de Bruxelles, à manifester en solidarité avec les travailleurs d'Audi Brussels et ses sous-traitants? Au moins 10.000, espèrent les syndicats , dont ce sera le premier rassemblement national en front commun depuis les élections du mois de juin.

Des subsides quasi sans contreparties

Se tirer une balle dans le pied? C'est ce qu'ont fait les pays européens, dont la Belgique, depuis plusieurs décennies, en déroulant le tapis rouge à n'importe qui, n'importe comment, rétorquent les syndicats. "C'est incroyable. On se mobilise en faveur de l'industrie et leur seul réflexe, c'est de pester, alors qu'ils devraient en profiter pour dire leur inquiétude!", tance Hillal Sor, secrétaire général des Métallos (FGTB).

"On nous a dit naïfs, à côté de la plaque quand on dénonçait, il y a vingt ans déjà, le manque d'encadrement du commerce international. On voit le résultat", dénonce Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. La naïveté, rétorquent les syndicats, était dans le chef des gouvernements, avec des montagnes d'argent public déversées pour convaincre des acteurs internationaux de faire étape en Belgique. Sans contrepartie ou presque.