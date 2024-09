La surcapacité est de retour, la concurrence notamment chinoise est de plus en plus rude et la demande en berne. La stratégie des véhicules chers atteint ses limites. On va devoir reparler volumes dans l’industrie automobile.

Stellantis est déjà le cinquième constructeur européen à publier un avertissement sur résultats après, dans l’ordre, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Volvo Car.

Une chose est sûre, fini le business facile pour les constructeurs européens qui font à nouveau face à une donne concurrentielle et de marché très difficile.

Publicité

Avec les années de rupture d'approvisionnement, les marges étaient en hausse. C'est désormais fini.

Pendant les années liées à la pandémie, la donne était complètement différente pour les constructeurs européens. Confrontés à de gros manques d’approvisionnements tout au long de la chaîne, il n’y avait pas assez d’offre disponible.

Ceci a permis d’augmenter sérieusement les marges de 2020 à 2023 sur les véhicules et d’en finir en bonne partie avec la politique des rabais. Aussi, le focus a été mis sur les volumes plus chers avec de meilleures marges au détriment du volume.

Publicité

Désormais, le marché est reparti dans une logique de surcapacité et d’une production dépassant la demande. Ceci va obliger le secteur à accepter de vendre des voitures avec des marges plus basses. On se souvient notamment de la vente de voitures en gros lots avec des marges basses aux sociétés de locations de véhicules.

Publicité

Cette donne est européenne, mais aussi américaine, où un groupe comme Stellantis envisage des ventes en baisse de 200.000 unités au second semestre, soit le double de ce qui était prévu auparavant.

Les marges sont sous pression et les profits warnings s’enchainent.

Lire aussi En difficulté en Amérique du Nord, Stellantis abaisse ses prévisions

Là où la concurrence chinoise fait le plus mal aux Européens pour le moment, c’est d’abord en Chine.

Concurrence chinoise

La Chine aussi est en sérieuse surcapacité. On a ainsi beaucoup parlé de l’arrivée des véhicules chinois sur le continent européen. Ils n’arrivent pas seulement dans leurs versions électriques, mais aussi hybrides et thermiques, et menacent ainsi les parts de marché des constructeurs établis dans nos contrées.

Publicité

Mais là où la concurrence chinoise fait le plus mal aux Européens pour le moment, c’est d’abord en Chine. Vache à lait des constructeurs automobiles allemands depuis des années, ils se font désormais secouer par les marques locales qui leur ravissent de sérieuses parts de marché.

Il faut dire que les constructeurs chinois n’ont plus grand-chose à envier aux européens et arrivent donc très bien à satisfaire leur clientèle.

Retour aux volumes?

Alors que les marges sont sous pression, c’est tout le modèle qui consiste à vendre moins avec des marges plus importantes qui semble compliqué à soutenir.

Dorénavant, des véhicules de volume à prix abordables pourraient aider. C’est finalement de l’économie classique qui veut que l’on compense le manque de marges par des volumes. Au passage, cela pourrait aider à relancer la demande et les usines en surcapacité.

Le problème, c'est que ces véhicules n’ont pas été privilégiés pendant plusieurs années. Si bien qu’ils arrivent à peine dans les gammes ou tardent à arriver. On pense en particulier à l’ID.2 de Volkswagen qui n’arrivera qu’en 2027. Aussi, les équipements obligatoires de sécurité sur les véhicules rendent les petits véhicules plus difficiles à rentabiliser.

Publicité

Véhicules électriques abordables

Mais à ce jeu, les groupes automobiles français sont mieux positionnés. Si on a beaucoup parlé de la nouvelle C3 électrique, la voiture la moins chère du groupe Stellantis ne sera pas une voiture de la marque aux chevrons, mais d’une marque chinoise inconnue en Europe: Leapmotor.

Stellantis a en effet dévoilé les deux premiers véhicules, la C10 et la T03, de sa coentreprise avec le groupe chinois Leapmotor la semaine passée à Milan.

Lire aussi Volkswagen abaisse ses objectifs annuels

Et Stellantis frappe fort avec un véhicule citadin électrique à moins de 19.000 euros, la TO3. jusqu’ici, seule Dacia proposait un véhicule électrique 4 places, la Spring, dans cette gamme de prix en Europe.

La grosse différence vient du fait que la T03 est produite en Pologne dans l’usine de Tichy de Stellantis, alors que la Spring arrive de Chine. La voiture pourra donc éviter les tarifs douaniers majorés à venir sur les véhicules électriques chinois.

Lutte pour le volume

De la sorte, Stellantis prouve aussi que son groupe a décidé de se lancer corps et âme dans l’électrique abordable alors que Citroën, Fiat et maintenant Leapmotor proposent toutes des véhicules électriques sous les 25.000 euros.

Publicité

Renault propose à présent sa R5 électrique produite en France à moins de 25.000 euros et la nouvelle Twingo électrique est attendue de pied ferme.

Lire aussi Volvo renonce à se passer de l'essence dès 2030

À ce jeu-là, il ne faudrait pas oublier les constructeurs coréens comme Hyundai qui aura sa Inster sous les 25.000 euros pour un véhicule qui entend offrir plus que du low cost.

La lutte pour le volume est de retour dans le secteur auto, électrique ou pas. Reste à voir si celle-ci suffira à compenser les diminutions de marges. Rien n’est moins sûr.