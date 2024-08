L'avenir du site Audi Brussels se discute aussi en Chine

Des discussions ont eu lieu entre l'administration bruxelloise et des constructeurs de véhicules électriques chinois qui pourraient vouloir déplacer une partie de leur production en Europe, et à Bruxelles, pour éviter les droits de douane européens.

Le futur du site d'Audi Brussels sera-t-il chinois? Alors que l'usine bruxelloise est menacée de disparition d'ici à la fin de l'année prochaine, la question mérite d'être soulevée. L'Echo a appris à bonne source qu' Isabelle Grippa, la CEO de l'agence régionale hub.brussels, dont l'une des missions est d'attirer les investissements étrangers dans la capitale, a rencontré au moins deux constructeurs de véhicules électriques (VE) chinois lors d'un récent déplacement en Chine, à savoir Geely (Volvo, Smart, Lynk&Co) et Nio.

Ces rencontres se sont tenues alors que l'Union européenne a, depuis début juillet, relevé ses droits de douanes sur les voitures électriques produites en Chine . Ainsi, les véhicules provenant de l'empire du Milieu sont pour l'instant taxés à un taux total variant entre 27% et 48%.

Cette taxation est relevée de manière provisoire , pour quatre mois, le temps que la Commission achève son enquête anti-subvention. Elle peut être prolongée pour cinq ans, au plus tard à partir du 4 novembre, à condition qu'une majorité qualifiée d'États membres ne s'y oppose pas.

De nombreuses inconnues

Du côté de hub.brussels, on confirme la rencontre, mais on minimise sa portée. "La visite était prévue de longue date et n'était pas dédiée aux constructeurs de véhicules électriques. Nos contacts sur place dans le secteur de l'industrie automobile électrique ont confirmé qu'ils étaient échaudés par les nouvelles taxations à l'importation", réagit Isabelle Grippa à L'Echo.