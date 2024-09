Pas de reprise du travail chez Audi Brussels ce mercredi

Alors que la production devait reprendre ce mercredi matin chez Audi Brussels, après la pause estivale, les travailleurs ont décidé de ne pas se remettre à la tâche. "Ils ont exprimé à l'unanimité qu'ils ne souhaitaient pas travailler dans ces conditions, et ceux qui s'étaient rendus à l'usine sont repartis chez eux", explique Gregory Dascotte, de la FGTB. Une partie d'entre eux est restée devant l'usine de Forest, qui risque donc d'être à l'arrêt ces prochains jours aussi .

Vers une fermeture

La possibilité de la production d'un autre modèle dans l'usine semble donc bel et bien enterrée alors qu'il y a moins de trois ans, le top management Audi promettait encore le successeur à la Q8 e-tron à Forest et même des Q4 e-tron en supplément en présence des politiques belges dont le Premier ministre Alexander De Croo.

Par ailleurs, Audi a nommé Thomas Bogus au poste de directeur de l'usine de Bruxelles. Il succédera à Volker Germann à compter du 16 septembre. Thomas Bogus est actuellement le chef de projet responsable de la production de modèles Audi entièrement électriques sur les sites d'Europe et de Chine.

Manager de crise

Il est clair qu'Audi a décidé de nommer une sorte de manager de crise pour faire face à des mois difficiles, alors que Volker Germann représente une série de promesses et d'espoirs communiqués aux travailleurs par le passé qui ne pourront certainement pas devenir réalité .

La question d'actions éventuelles des travailleurs et surtout des sous-traitants restait évidemment sur la table. Les sous-traitants faisaient en effet le pied de grue devant les portes de l'usine.

Reprise incertaine

Les travailleurs ont dit depuis les annonces de la direction qu'ils ne voudraient pas reprendre le travail sans perspectives claires pour le site. Il y avait donc peu de chances que la production reprenne ce mercredi et elle devrait de toute façon être perturbée. Les syndicats n'excluent pas des mouvements sociaux spontanés.

Une distribution de tracts pour la manifestation du secteur automobile du 16 septembre est déjà prévue en début de semaine prochaine. "La manifestation prend de l'ampleur, après l'annonce de Volkswagen, qui envisage de fermer des usines en Allemagne. On attend les travailleurs allemands assez nombreux", a indiqué Gregory Dascotte. Les syndicats rencontreront également ce vendredi Shawn Fain, le patron du syndicat américain United Auto Workers (UWA), en visite en Europe.

Dans la procédure Renault, place maintenant aux "projets alternatifs" qui pourraient être proposés et devront être clarifiés lors du prochain conseil d'entreprise extraordinaire prévu le 17 septembre, poursuivent les syndicats. "Nous souhaitons obtenir des informations détaillées à ce sujet ainsi qu'une vue sur l'ensemble des potentiels repreneurs", communiquent les syndicats.

La direction met dans la balance le gage de sérieux de l'usine qui pourrait produire des voitures dans des circonstances difficiles, et donc attirer de la sorte des investisseurs. Dorénavant, un repreneur semble la solution capable de sauver un maximum d'emplois.

3.000 emplois menacés

Audi Brussels avait annoncé, début juillet, son intention de procéder à une restructuration. La direction avait expliqué qu'elle cesserait plus tôt que prévu la production du modèle Q8 e-tron, dernière voiture à être assemblée à Forest. Le constructeur automobile allemand est aux prises avec une surcapacité et l'usine de Bruxelles (l'ancienne Volkswagen Forest) paie le prix de coûts de production plus élevés par rapport aux autres sites d'Audi.