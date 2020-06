En perte, Lufthansa fait face à une "profonde restructuration"

Le groupe aérien allemand Lufthansa fait état pour le premier trimestre de son exercice annuel d'une perte nette de plus de 2 milliards d'euros.

Les revenus chutent de 18% à 6,4 milliards d'euros, là où ils étaient encore à 7,8 milliards un an auparavant. "Les réductions de coûts n'ont pu que partiellement compenser la baisse des revenus. L'ebit ajusté s'est élevé à moins de 1,2 milliard d'euros.

Le groupe rappelle aussi qu'en date du 31 mars, il détenait quelque 4,3 milliards d'euros de liquidités : "Nous avons réussi à réduire d'un tiers les coûts fixes en peu de temps. Néanmoins, dans notre activité opérationnelle, nous consommons actuellement environ 800 millions d'euros de notre réserve de liquidité par mois." À cela s'ajoute, les remboursements de billets d'avion annulés et des passifs financiers échus.

"Une profonde restructuration"

Au sein des filiales Austrian Airlines et Brussels Airlines, des restructurations ont été enclenchées avec, en Belgique, la suppression de 25% de l'effectif et de 30% de la flotte. Syndicats et directions discutent pour l'heure du plan en conseil d'entreprise.