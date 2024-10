Boeing veut lever 19 milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie mise à mal par la grève

Boeing prévoit une levée de fonds de 19 milliards de dollars dans le cadre d’une offre d’actions pour renforcer sa situation financière, mise à mal par une grève de longue durée et une crise de sécurité.

Boeing prévoit une levée de fonds de 19 milliards de dollars dans le cadre d’une offre d’actions pour renforcer sa trésorerie. Le constructeur aéronautique propose 90 millions d'actions ordinaires et cinq milliards de dollars en actions de dépôt représentant un intérêt dans des actions préférentielles convertibles. En réponse, le cours de l’action Boeing a reculé de 1% dans les échanges avant ouverture.

Perte de 6 milliards de dollars au 3ᵉ trimestre

Les difficultés de production et les tensions sociales ont provoqué une hémorragie de trésorerie au cours des trois derniers trimestres. La semaine dernière, Boeing a déclaré une perte de six milliards de dollars au troisième trimestre et prévoit de continuer à consommer de la trésorerie en 2024. Le même jour, les grévistes ont rejeté une proposition améliorée de contrat.