La BNB va lancer des hackers pour tester la sécurité de nos banques

TIBER (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming), cela pourrait être le nom d’un nouveau film de science-fiction. Mais non, c’est le titre du nouveau programme européen pour se protéger contre les cyberattaques bancaires . Et la Belgique compte bien être précurseur.

La Banque nationale de Belgique a ainsi choisi de faire appel à des consultants, sortes de hackers éthiques , pour attaquer nos institutions financières. Le but: se préparer contre toutes les menaces potentielles. "Nous analysons les risques contre lesquels nous sommes préparés… et surtout ceux contre lesquels nous ne le sommes pas" , déclare Ewald Nowotny , gouverneur de la banque nationale autrichienne, l’Autriche étant actuellement à la présidence du Conseil de l’UE.

"On parle d’attaques très avancées à partir desquelles on va copier les comportements des hackers qui existent aujourd’hui. On leur ordonne de faire le nécessaire pour attaquer une institution financière, entrer à l’intérieur du système et effectuer par exemple un virement de fonds sur un compte en Chine", explique encore Tim Hermans.