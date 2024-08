ING révèle le meilleur taux du marché pour son compte à terme spécial "bon d'État"

ING a révélé ce lundi le taux de son compte à terme promotionnel à 6 et 12 mois pour récupérer les milliards du bon d'État. Il dépasse tous les autres comptes du marché.

Les clients qui avaient attendu longtemps les détails de l'offre d'ING pour récupérer ses milliards perdus du bon d'État sont enfin récompensés. Ce lundi matin, la quatrième banque du pays a enfin annoncé le taux d'intérêt de son compte à terme promotionnel. Et surprise: il est tout simplement le plus élevé de tout le marché de l'épargne à l'heure actuelle.

3,80% Le taux brut du compte à terme d'ING est tout simplement le meilleur du marché.

Tant pour le compte à 6 mois que pour le compte à 1 an, le taux brut sera de 3,80%. Cela correspond, en net, après prélèvement du précompte mobilier de 30%, à un rendement net de 2,66% pour le compte à 1 an et de 1,33% pour le compte à 6 mois.

La seule banque qui s'approche de ce taux est MeDirect, qui offre un compte à terme à un an à 3,30% brut, et qui offrira un bonus de 0,5% aux acheteurs de bons d'État sur sa plateforme.

Sali Salieski, le numéro 2 de la banque, se réjouit d'annoncer un tel taux, le meilleur possible pour la banque qui vise "la simplicité et l'accessibilité" pour ses clients. Ceux-ci pourront y souscrire à partir de ce lundi 26 août et jusqu'au 29 septembre 2024 inclus, en ligne ou en agence.

Une précision importante tout de même: les montants éligibles sont les fonds arrivés sur les comptes ING à partir du 1ᵉʳ juillet, soit l'argent frais provenant d'autres banques. Le minimum de souscription est de 250 euros et le maximum de 2,5 millions d'euros.

Préinscription gagnante

Pour rappel, Sali Salieski avait annoncé au début du mois de juillet dans une interview à l'Echo qu'ING lancerait un compte à terme promotionnel spécifique pour l'échéance du bon d'État. Le taux n'était pas encore connu, mais les clients avaient eu la possibilité de se préinscrire sans s'engager pour bénéficier d'un bonus de 0,20% sur le rendement lorsqu'il serait révélé.

Avec cette offre, ING semble ne vouloir laisser aucune chance à d'autres banques de récupérer les près de 2,5 milliards d'euros partis de ses comptes vers le bon d'État en septembre 2023.

Les personnes qui s'étaient inscrites de la sorte bénéficieront ainsi d'un taux encore plus élevé. Il atteindra 4% brut grâce à ce bonus, encore une fois bien au-delà de ce que propose la concurrence. En net, cela correspond à un rendement de 2,80% à 1 an, ou à 1,40% pour le compte à six mois. ING précise qu'en cas de clôture anticipée (avant la fin du terme), le client recevra son capital, mais pas de bonus ni d'intérêts.