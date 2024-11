Le bitcoin a bondi de 17 % depuis l'élection de Trump

C'est une semaine faste pour le bitcoin. Depuis l'élection de Donald Trump , la monnaie virtuelle vole de record en record. Ce lundi 11 novembre, le bitcoin a dépassé le cap des 82.000 dollars . En une semaine, la valeur de la plus célèbre des cryptomonnaies a grimpé de 17%. C'est la plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois de février dernier.

Pour tenter d'expliquer cette nouvelle flambée du bitcoin, tous les regards se tournent vers les Etats-Unis. L'élection américaine se conclut par la victoire d'un candidat qui s'est récemment découvert une passion pour la crypto . Au cours de sa campagne, Donald Trump a notamment déclaré qu' il comptait faire des Etats-Unis "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies" .

L'industrie américaine de la crypto se frotte déjà les mains . Pour les grandes sociétés américaines actives dans le secteur, l'élection de Trump ouvre de nouvelles perspectives. Elles étaient vues d'un mauvais œil par les autorités (gouvernement, régulateurs), qui leur reprochaient de favoriser le blanchiment d'argent et de faciliter le financement du narcotrafic et de groupes terroristes. Elles peuvent désormais compter sur le soutien d'un président disposé à leur imposer une régulation minimale et à soutenir l'implantation de l'industrie crypto – notamment le minage de bitcoin, un processus informatique très énergivore – sur le sol américain.

"L'ambiance a changé aux États-Unis", commente Alexandre Statchenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Pour ce spécialiste, les grands acteurs américains du secteur crypto ont des raisons de se réjouir. " Ils ne doivent plus craindre une stricte régulation à l'européenne. Ils pourront régler leurs litiges avec la SEC (l'autorité américaine de contrôle financier, NDLR) et poursuivre le développement de leur business", explique-t-il.

48 parlementaires pro-crypto

Plus de 135 millions de dollars ont été dépensés par des lobbys pro-crypto dans cette grande campagne de financement des candidats américains aux "midterms", les élections fédérales de mi-mandat. La plus importante contributrice de cette campagne de lobbying est l'organisation Fairshake. Ce "super PAC" (Political Action Committee ou Comité d'action politique, autorisé à lever de l'argent pour soutenir une cause politique, NDLR) est financé par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, par la solution de paiement Ripple et par le fonds Andreessen Horowitz, qui investit dans de nombreux projets crypto.