Wanty acquiert Balteau, la division eau de John Cockerill

Le groupe wallon Wanty met la main sur Balteau, l'entité spécialisée dans la gestion de l'eau de l'industriel John Cockerill, qui concentre ses forces sur l'hydrogène.

Le groupe wallon Wanty, spécialisé dans les travaux d'infrastructure et de construction au sens large, poursuit sa stratégie d'acquisitions. Après, par exemple, le spécialiste de l'électricité Ronveaux en 2018 et la multinationale de déconstruction Martens Democom en 2023, Wanty croque cette fois une partie de l'industriel John Cockerill en acquérant Balteau. C'est ce qu'a annoncé Wanty ce vendredi dans un communiqué.

Balteau, à ne pas confondre avec Balteau Group œuvre aussi dans le bâtiment, est actif dans les travaux d'épuration, les équipements électromécaniques et électrochimiques et la gestion des ouvrages hydrauliques. L'entité, qui a dégagé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros l'an dernier, arrive donc chez Wanty via une transaction dont le montant reste confidentiel, nous expliquent les deux parties.

Sixième branche d'activité pour Wanty

"On va reprendre la totalité des 120 collaborateurs et on a la volonté de développer le business, ce qui va aller de pair avec des engagements", commente l'administrateur délégué et actionnaire Christophe Wanty.

"Pour Wanty, c'est important car on va pouvoir proposer ce service de station d'épuration à nos clients industriels, en plus de nos activités dans les infrastructures, le bâtiment, l'électricité, la déconstruction et l'industrie. C'est donc une sixième branche d'activité que l'on va démarrer", se réjouit-il.

Wanty emploi actuellement, sans Balteau, 1.700 personnes pour un chiffre d'affaires consolidé de près de 384 millions d'euros en 2023. Balteau va, lui, permettre de "consolider sa présence sur les marchés publics tout en élargissant ses opportunités dans les secteurs privés, où la demande pour des solutions durables et innovantes dans le traitement des eaux est en forte croissance", détaille le communiqué.

Avec cette vente, le géant industriel wallon John Cockerill dégage un peu de cash alors qu'il mise gros sur ses électrolyseurs.

L'hydrogène, pour le meilleur et pour le pire

Du côté de John Cockerill, on justifie cette vente par une volonté de recentrer "ses activités vers des domaines disposant d’un grand potentiel à l’export et d’une forte valeur ajoutée". John Cockerill avait acquis les activités de Baltau, basée à Sprimont depuis 1979, en 2014.

Avec cette vente, le géant industriel wallon John Cockerill dégage un peu de cash alors qu'il mise gros sur ses électrolyseurs, nécessaires pour le développement de l'hydrogène comme vecteur énergétique alternatif pour décarboner l'industrie. Une mutation qui ne se fait pas sans quelques remous.

