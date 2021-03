Avec la pandémie, les enseignes ont envahi le net

Ce n'est pas une surprise, la pandémie et les mesures pour limiter la contamination ont boosté le commerce en ligne.

En 2020, le chiffre d’affaires total du commerce en ligne européen a crû de 24% pour atteindre 573 milliards d'euros. Si on se limite aux transactions transnationales (hors voyages), le chiffre affiche une augmentation record de 35% à 146 milliards.

Quelque 60% (plus de 87 milliards d'euros) sont enregistrés par des acteurs issus de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni domine le classement avec 33 milliards d'euros de ventes en ligne, l'Allemagne affiche la plus forte progression (+43%). En Belgique, le chiffre d'affaires global de l'e-commerce ressort à 11,46 milliards d'euros pour 3,5 milliards de ventes transfrontalières.

La Suède, reine en ligne

Quatre enseignes suédoises se hissent dans le top 10, dominé par Ikea (+11% de chiffre d'affaires), H&M et Pandora. À la 7ᵉ position pointe le groupe suisse Expert, présent en Belgique via les marques d'électroménager Excellent et l'enseigne Expert.