Menacée de faillite, l'enseigne Casa sollicite une réorganisation judiciaire

La chaîne belge d'ameublement Casa a introduit une demande de procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). En cause: des "évolutions défavorables sur le marché du commerce de détail".

Quelques mois après avoir changé de propriétaire, la chaîne d'ameublement et de décoration d'intérieur Casa introduit une demande de procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) . Selon la direction, le "plan de relance ciblé a permis de poursuivre avec succès une transformation en profondeur", mais a buté sur "plusieurs évolutions défavorables sur le marché du commerce de détail".

Un secteur des ventes au détail en souffrance

L'enseigne se retrouve donc aujourd'hui au bord de la faillite. "Malgré les progrès enregistrés et en raison de plusieurs évolutions défavorables sur le marché du commerce de détail, la situation de Casa International reste vulnérable. Il en résulte d'importants problèmes de trésorerie qui menacent la continuité de l'activité et nécessitent des mesures d'urgence", souligne la direction dans un communiqué.

"Nous sommes convaincus que nous pourrons améliorer sensiblement notre trésorerie pendant la période de Noël qui est traditionnellement une excellente période pour les ventes, et nous continuerons à mettre en œuvre les initiatives prévues dans le cadre de notre plan de relance", assure Vincent Nolf, le CEO de Casa, cité dans le communiqué.

Selon les chiffres les plus récents, Casa, active dans huit pays avec environ400 magasins et plus de 2.500 salariés. En Belgique, elle s'appuie sur un réseau d'une soixantaine de magasins employant 310 personnes (auxquelles s'ajoutent une centaine d'employés dans les services centraux). L'enseigne réalise un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros. Problème: ses marges restent cantonnées dans le rouge depuis 2016.